Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri tại xã Ia Krêl

(GLO)- Sáng 6-10, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, cùng các ĐBQH: Đinh Ngọc Quý, Rơ Châm H’Phik đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Krêl trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krêl; cùng gần 100 cử tri trên địa bàn xã.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Ia Krêl. Ảnh: R. Piên

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH tỉnh đã thông tin về dự kiến chương trình, nội dung của kỳ họp thứ 10. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 20-10-2025. Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của Quốc hội khóa XV, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri xã Ia Krêl đã nêu nhiều đề xuất, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh như: công tác chăm sóc sức khỏe tại cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân; đường giao thông tại nhiều thôn, làng xuống cấp, chưa được đầu tư, nâng cấp gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất; giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của xã còn bấp bênh; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực chưa có giải pháp khắc phục; việc giải quyết hồ sơ đất đai, cấp sổ đỏ cho người dân còn gặp khó khăn…

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ia Krêl. Ảnh: R.Piên

Cử tri xã Ia Krêl cũng kiến nghị cần có giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn; sớm thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa để tránh lãng phí, giảm áp lực chi phí học tập cho học sinh; xem xét chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại xã…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương phản hồi, làm rõ.

Cử tri xã Ia Krêl kiến nghị nhiều nội dung liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Ảnh: R.Piên

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Krêl, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và cảm ơn các ý kiến, kiến nghị xác đáng, tâm huyết và trách nhiệm của cử tri.

Theo đồng chí, đa số các kiến nghị của cử tri đều thuộc phạm vi giải quyết của địa phương; các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo xã Ia Krêl cần sớm giải quyết và báo cáo kết quả để Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát.

Đối với những ý kiến vượt thẩm quyền của địa phương, của tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Krêl. Ảnh: R.Piên

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Krêl.