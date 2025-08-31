Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung thăm, tặng quà gia đình chính sách

(GLO)- Đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai vừa đến thăm, trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn các xã: Kông Chro, Chơ Long, Chư Krey, Đăk Song, Sró và Ya Ma vào ngày 29-8.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bìa phải) tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu của xã Sró. Ảnh: Kỳ Anh

Đồng chí Mai Việt Trung cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, vận động người thân, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; đồng thời là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.