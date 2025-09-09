Danh mục
Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Từ việc tạo nên không gian gắn kết, họ lan tỏa năng lượng tích cực và cùng nhau thực hiện được nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng.

Những “điểm hẹn” đầy năng lượng

Mỗi ngày, nhiều phụ nữ ở phường ven biển Quy Nhơn lại tìm cho mình những không gian để rèn luyện sức khỏe, tinh thần và gắn kết tình bạn. Từ buổi tập aerobic tại công viên, đi bộ, tắm biển, leo núi… cho đến các lớp yoga tại phòng tập.

2a.jpg
Đông đảo phụ nữ chọn tập yoga vào mỗi sáng sớm tại trung tâm Nataraj yoga Quy Nhơn. Ảnh: Hồ Điểm

Tham gia tập yoga tại trung tâm Nataraj Yoga Quy Nhơn (296 đường Bạch Đằng, phường Quy Nhơn), chị Lê Thị Kim Loan (1978, phường Quy Nhơn Đông) kể: Thời gian đầu, tôi chỉ tự tập theo các video hướng dẫn trên mạng nên hay bỏ dở, từ khi đến trung tâm, tôi cảm thấy gắn bó hơn hẳn. Không chỉ có cơ thể khỏe khoắn, tôi còn tìm được những người bạn đồng hành, mỗi sáng cùng nhau tập và cười nói rộn ràng. Nhờ vậy mà tôi thấy ngày mới bắt đầu đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn hơn.

Còn với bà Nguyễn Thị Cúc (1958, phường Quy Nhơn Đông), yoga là lựa chọn để giữ gìn sức khỏe tuổi già. Bà chia sẻ: “Ở tuổi này tôi bị đau xương khớp, nên yoga là hình thức tập luyện vừa sức. Nhờ có bạn tập cùng, tôi thấy mình không cô đơn, luôn vui vẻ và tinh thần thoải mái. Mỗi buổi tập giúp tôi cảm nhận cuộc sống phong phú, ý nghĩa hơn, thấy muốn chan hòa với mọi người. Chính vì thế khi có những sự kiện, hoạt động xã hội phù hợp tôi tích cực tham gia”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Ngọc Tú (phường Quy Nhơn Nam) đã có 10 năm gắn bó với CLB Aerobic ở công viên vào mỗi sáng sớm. Còn chị Lê Thị Mỹ Tâm (1972, phường Quy Nhơn Đông) lại chọn leo núi và tham gia cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình. Chị tâm sự: Kinh doanh bận rộn, nên tôi càng phải rèn luyện để có sức khỏe, vừa quán xuyến công việc, vừa chăm lo gia đình. Ngoài tập luyện, nhờ có các hội nhóm, chúng tôi có dịp trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình. Từ đây cuộc sống cũng trở nên thú vị, giàu ý nghĩa hơn; bớt dần suy nghĩ, hành động vị kỷ chuyển dần sang vị tha.

Vào những ngày cuối tuần, không gian sinh hoạt của phụ nữ lại thêm rộn ràng với những buổi gặp gỡ, trò chuyện. Ở đó, các bà mẹ trẻ có dịp sẻ chia kinh nghiệm nuôi con, gìn giữ hạnh phúc gia đình trong bầu không khí gần gũi, thân tình. Nhiều phụ nữ trẻ hơn tìm đến không gian cà phê sách để trò chuyện, kết nối, học hỏi thêm kiến thức mới.

Niềm vui lan tỏa, cộng đồng thêm gắn kết

Điểm chung của các hoạt động này chính là mang lại niềm vui, sự lạc quan và tinh thần kết nối, hướng về cộng đồng. Khi được vận động, học hỏi, trò chuyện, phụ nữ cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong cả sức khỏe lẫn tâm hồn.

Không chỉ ở khu vực đô thị, nhiều vùng quê cũng xuất hiện những nhóm sinh hoạt giàu ý nghĩa. Đặc biệt, Hội LHPN các xã, phường luôn tích cực đồng hành, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong nhịp sống hiện đại. Ở đó, phụ nữ cùng nhau thành lập các nhóm tập dưỡng sinh trong tuần, trồng rau sạch, tổ chức hoạt động thiện nguyện… Những hoạt động giản dị nhưng tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt.

1a.jpg
Chị Lê Thị Kim Loan và bạn bè tích cực tham gia các đợt tặng quà cho người dân khó khăn và học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC

Chị Hồ Thị My (SN 1995, xã Tuy Phước Đông) chia sẻ: Chúng tôi luôn tìm cách tạo ra niềm vui từ những buổi tập thể dục hay sinh hoạt nhỏ. Tôi thường chủ động tham gia các nhóm trên mạng xã hội, nơi phụ nữ trẻ chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc bản thân, nuôi dạy con và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhờ đó, tôi vừa học hỏi thêm kiến thức mới, vừa thấy mình tự tin hơn.

Những mô hình này cho thấy phụ nữ hiện đại ngày càng khẳng định vai trò mới: Không chỉ là người vun vén hạnh phúc gia đình mà còn chủ động tìm kiếm niềm vui, nâng cao đời sống tinh thần và đóng góp cho cộng đồng.

Ghi nhận sự tham gia đông đảo của học viên, ông Gautam Chawla, giáo viên tại trung tâm Nataraj Yoga Quy Nhơn, chia sẻ: Chúng tôi nhận thấy yoga ngày càng được nhiều chị em lựa chọn, từ người trẻ đến người cao tuổi. Điểm đáng quý là sự kiên trì và tinh thần gắn bó của họ. Yoga không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai mà còn mang lại sự cân bằng, tĩnh tại trong tâm hồn. Chính điều đó khiến người tập cảm thấy thăng bằng, hạnh phúc, duy trì thói quen lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Thảo Ly, giáo viên dạy thể dục nhịp điệu tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, chia sẻ: Tôi luôn mong muốn các lớp nhảy, các sân chơi thể dục nhịp điệu trở thành nơi chị em phụ nữ tìm thấy niềm vui sau những giờ làm việc và chăm sóc gia đình. Ở đó, các chị em không chỉ rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần mà còn tự tin thể hiện bản thân, làm điều mình yêu thích.

Sự đồng hành của các tổ chức, cùng tâm huyết của những người truyền lửa như ông Gautam Chawla, chị Ly… đã góp phần làm cho đời sống phụ nữ thêm phong phú, ý nghĩa, tràn đầy năng lượng tích cực.

Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, phụ nữ đang chứng minh rằng hạnh phúc còn được nuôi dưỡng từ cộng đồng. Một buổi tập yoga, một cuộc trò chuyện sau trang sách hay một buổi sinh hoạt cuối tuần… đều là những mảnh ghép nhỏ tạo nên bức tranh tươi sáng của đời sống tinh thần.

null