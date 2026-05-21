Gia Lai: Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn quản lý, nghiêm túc triển khai tổ chức đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, thời gian đến hết ngày 30-5-2026.

Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Ảnh: V.T

Việc triển khai phải đảm bảo đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng; thực hiện nghiêm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong đó, tập trung vào các hành vi: sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; hành vi vi phạm trên môi trường số, thương mại điện tử.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; kịp thời cung cấp ý kiến chuyên môn, phối hợp, hỗ trợ cùng cơ quan chức năng thực hiện công tác giám định để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5-2025.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các tổ chức, cá nhân và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng; tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm nghiêm trọng; bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5-2025.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội nhận diện, đấu tranh, phòng - chống, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thực hiện nghiêm quy định pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là các hành vi vi phạm trên môi trường mạng; tập trung đấu tranh đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, triệt phá các website và tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài nhất là tiếng Anh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, cơ quan liên quan và các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được phân công về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định; chú trọng việc tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới để phòng - chống hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đẩy mạnh các hoạt động kiểm sát các vụ án về sở hữu trí tuệ, bảo đảm xử lý nghiêm minh, có tính răn đe, đúng quy định pháp luật; trong đó tập trung lựa chọn, xử lý một số vụ án điển hình.

Chi cục Hải quan khu vực XIV chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; bảo đảm số vụ việc tạm dừng thủ tục thông quan và bị xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5-2025.

Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5-2025.

Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý hoặc phối hợp xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chú trọng các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, thương mại điện tử và các điểm kinh doanh có nguy cơ cao phát sinh vi phạm.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền xử lý.