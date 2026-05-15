Khởi tố 2 kẻ dùng chì đúc đá thiên thạch giả bán cho nhà sưu tập

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Y Phơu Byă (SN 1981) và Y Đam Mdrang (SN 1993, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ lừa bán đá thiên thạch giả.

Theo hồ sơ vụ án, ông Hà Ngọc Kỳ (SN 1970, trú tại tỉnh Lâm Đồng) là người đam mê sưu tầm các loại đá. Thời gian qua, ông thường xuyên tìm kiếm các nguồn thông tin về đá thiên thạch. Theo tin đồn, đây là loại đá có thể tự động làm vỡ gương và làm đông dung dịch thủy ngân.

Đối tượng Mdrang đã bị khởi tố vì lừa đảo bán đá thiên thạch giả cho nhà sưu tập. Ảnh: ĐVCC

Khoảng tháng 3-2026, người quen của ông Kỳ là ông Mbon Ha Năm (SN 1971, trú tại tỉnh Lâm Đồng) biết tin Byă có đá thiên thạch nên liên hệ hỏi mua với giá cao.

Vì muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Byă đã bàn bạc với Mdrang mua kim loại chì để đúc giả đá thiên thạch nặng khoảng 4 kg và 1 tấm gương đã vỡ, 2 ống thủy ngân (trong đó 1 ống đã bị đông sẵn) rồi hẹn ông Năm xem hàng tại tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó ông Năm cùng ông Kỳ đến gặp Byă và Mdrang để xem đá. Tại đây, Byă cùng Mdrang đã dùng đá thiên thạch giả và các dụng cụ đã chuẩn bị trước để lừa ông Năm và ông Kỳ rằng đây chính là loại đá có thể làm vỡ gương, làm đông thủy ngân để 2 người tin tưởng mua với giá 400 triệu đồng.

Số tiền 400 triệu đồng cùng viên đá thiên thạch giả được đặt trong chiếc hộp đã bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Ngày 29-4, 2 bên hẹn nhau giao dịch tại thôn 7, xã Chư Sê. Khi ông Kỳ giao 400 triệu đồng cho Byă, đối tượng đã lên xe bỏ đi. Phát hiện có điều bất thường, ông Kỳ đã truy hô và khống chế giữ lại được đối tượng Mdrang bàn giao cho Công an xã Chư Sê.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Chư Sê đã vận động Byă đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời thu giữ toàn bộ số tiền 400 triệu đồng đã chiếm đoạt của ông Kỳ.

Được biết, Byă từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cũng với thủ đoạn tương tự.