Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn phường Quy Nhơn, Lê Tài Nông lợi dụng uy tín cá nhân và vị trí công tác để tiếp cận, tạo lòng tin với nhiều người quen. Nông đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần vay tiền gấp để “đáo hạn ngân hàng”, qua đó huy động vốn từ nhiều người. Nguyễn Thị Thoa được Nông giới thiệu là bạn của mình và là người phối hợp thực hiện các giao dịch.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt Lê Tài Nông.

Tin tưởng Nông là nhân viên ngân hàng, nhiều người đã chuyển số tiền lớn cho hai đối tượng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không có khoản vay đáo hạn nào như thông tin Nông đưa ra. Sau khi nhận tiền, các đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để trả nợ và chi tiêu cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan hành vi lừa đảo.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các giao dịch huy động vốn, cho vay với lý do “đáo hạn ngân hàng”; đồng thời cần xác minh thông tin trực tiếp với ngân hàng và yêu cầu đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi giao dịch.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thị Thoa.

Để phục vụ công tác điều tra, những ai là nạn nhân của Lê Tài Nông và Nguyễn Thị Thoa với thủ đoạn nêu trên cần khẩn trương trình báo tại Trực ban hình sự Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ số điện thoại 0694.349.286 để được giải quyết theo quy định.