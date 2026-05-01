Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi Chư Sê

Chương trình trang bị cho thanh thiếu nhi một số kỹ năng phòng, chống đuối nước như: Nhận biết được môi trường nguy hiểm và giải pháp; Các tình huống nguy hiểm thực tế; Giải thoát trong nước và phương pháp hồi sức tim phổi cho người bị đuối nước.

Chương trình thu hút nhiều đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tham gia. Ảnh: Chu Hằng

Nội dung được xây dựng theo hướng trực quan, gắn với thực tế, giúp các em dễ tiếp thu và áp dụng. Tại chương trình, 40 chiếc kính bơi được gửi tặng các em nhằm hỗ trợ việc tập luyện và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Anh Hồ Ngọc Sơn hướng dẫn, trang bị một số kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em học sinh. Ảnh: Chu Hằng

Anh Hồ Ngọc Sơn - Huấn luyện viên chạy, bơi lội, Chủ nhiệm CLB “Quỹ thể thao chạy bộ truyền lửa” cho hay: “Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại Chư Sê nên hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường ao, hồ, sông suối tại địa phương. Tôi cũng đã có cơ hội tham gia nhiều workshop, chương trình đào tạo kỹ năng ở nước ngoài, qua đó, tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích khác. Từ những trải nghiệm đó, tôi mong muốn các em nhỏ tại địa phương được tiếp cận, trang bị kỹ năng nhận diện tình huống nguy hiểm và cách xử lý phù hợp. Thông qua sự phối hợp với Đoàn xã, tôi có điều kiện trực tiếp tham gia hướng dẫn, chia sẻ lại những kiến thức này cho các em”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tặng 40 chiếc kính bơi cho các em. Ảnh: Chu Hằng

Đứng ngoài quan sát, không ít phụ huynh cũng yên tâm hơn khi con em được trang bị kỹ năng một cách bài bản. Chị Phan Thị Hạnh (trú tại tổ dân phố 7, xã Chư Sê) cho biết: “Vào dịp hè, nhiều gia đình thường cho con em đi du lịch, đặc biệt là tại các khu vực biển, sông suối hoặc hồ bơi. Những nơi này tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn nếu thiếu kỹ năng cần thiết. Dù con tôi đã biết bơi nhưng tôi nghĩ như vậy vẫn chưa đủ. Khi tham gia chương trình, cháu được học thêm cách xử lý tình huống nguy hiểm, biết cách giữ bình tĩnh và tự bảo vệ mình tốt hơn”.

Các bạn nhỏ đang thực hiện kỹ thuật thở nước. Ảnh: Chu Hằng

Các em học sinh tham gia chương trình bày tỏ sự hào hứng khi được học tập thông qua trải nghiệm thực tế. Em Trần Nhật Bảo Trân (học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành) chia sẻ: “Em đã học bơi từ lớp 2 và từng được trang bị kiến thức cơ bản trên lớp. Tuy nhiên, khi tham gia chương trình, việc được trực tiếp quan sát và tập các kỹ thuật giúp em dễ hình dung, ghi nhớ lâu hơn và tự tin hơn trong cách xử lý”.

Các em nhỏ hào hứng trải nghiệm chương trình. Ảnh: Chu Hằng

Việc được trực tiếp quan sát các tình huống giả định đã mang lại cho em Bùi Hữu Trường Sa (học sinh lớp 6A4, Trường THCS Chu Văn An) nhiều trải nghiệm mới mẻ và hữu ích. “Em không chỉ được học thêm nhiều kỹ năng mới mà còn hiểu rõ hơn cách nhận diện các tình huống nguy hiểm dưới nước. Đặc biệt, việc được trực tiếp quan sát các anh minh họa giúp em nắm chắc hơn các bước xử lý khi gặp sự cố, từ đó tự tin hơn trong việc bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần thiết”, Sa nói.

Nội dung được xây dựng theo hướng trực quan, gắn với những ví dụ thực tế. Ảnh: Chu Hằng

Anh Đỗ Lê Công Thành - Phó Bí thư Đoàn xã Chư Sê-thông tin: “Nhằm tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em trên địa bàn xã, Đoàn xã đã phối hợp tổ chức chương trình, thu hút khoảng 50 em tham gia. Từ thực tế, địa phương có nhiều ao, hồ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong dịp hè nên việc tổ chức chương trình không chỉ giúp các em tiếp cận môn bơi một cách bài bản mà còn trang bị những kỹ năng sinh tồn cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức và giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước”.