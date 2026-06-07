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Chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám kết nạp 9 học sinh vào Đảng

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(GLO)- Ngày 6-6, Chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nạp 9 quần chúng ưu tú là học sinh của nhà trường vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

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Chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám kết nạp 9 học sinh vào Đảng. Ảnh: ĐVCC

Các học sinh được kết nạp Đảng đợt này gồm: Nguyễn Khánh Vy, Điểu Quỳnh Như, Phạm Thị Thanh Bình, Tống Xuân Khánh, Ksor Nanh, Nguyễn Thảo Vy, Nguyễn Đức Quyền, Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Tô Huyền Trang.

Các đảng viên mới đều là học sinh lớp 12, có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào của nhà trường và có quá trình rèn luyện tốt trong suốt 3 năm học THPT.

Việc kết nạp 9 học sinh vào Đảng là sự ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của các em; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám đối với công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh.

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