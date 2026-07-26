Tuổi trẻ Gia Lai tri ân người có công dịp 27-7

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25-7, các cơ sở Đoàn phối hợp với một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân người có công với cách mạng.

* Đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn phường.

Tặng quà cho các gia đình có công tại phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, đại diện hai đơn vị trao tặng 20 suất quà (500 nghìn đồng tiền mặt/suất) cho các gia đình có công với cách mạng.

* Đoàn phường Hoài Nhơn Đông tặng “vườn cây tri ân” (1,2 triệu đồng) và tổ chức "mâm cơm tri ân" (2,5 triệu đồng) tại gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Thúy Vân (tổ dân phố Công Lương).

Trao bảng tượng trưng tặng “vườn cây tri ân” cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Thúy Vân. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, đơn vị cũng trao tặng 3 suất quà (800 nghìn đồng/suất) cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thương bệnh binh trên địa bàn.

Tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Túc (phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: ĐVCC

* Trong 2 ngày 24 và 25-7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng 13 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh trên địa bàn các phường: An Khê, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Tây, Bồng Sơn. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm, tặng quà cho Mẹ Lê Thị Thiều (phường Hoài Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Được biết, dịp 27-7 năm nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với các đơn vị thăm, tặng 96 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 48 triệu đồng.