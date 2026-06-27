Soul Barber Shop với hành trình chia sẻ yêu thương

(GLO)- Hơn 4 năm qua, anh Phan Tấn Quốc Hải - chủ tiệm cắt tóc Soul Barber Shop (số 37C, đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cùng các cộng sự âm thầm duy trì hành trình ý nghĩa.

Đều đặn vào các buổi chiều thứ 2 đến thứ 5 hằng tuần (từ 14-17 giờ), nhóm của anh Hải thường xuyên có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku), Trung tâm Y tế Pleiku (phường Diên Hồng) và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (phường Hội Phú) để cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và người nhà.

Ngoài ra, mỗi tháng một lần, các thành viên còn tổ chức đi cắt tóc miễn phí tại các mái ấm của người khó khăn và làng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây tỉnh.

Các thành viên Soul Barber Shop cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên vào chiều 25-6. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Hải gắn bó với nghề cắt tóc đã 10 năm. Có lần vào bệnh viện thăm người thân, anh bắt gặp nhiều bệnh nhân, trong đó có cả trẻ nhỏ đang điều trị dài ngày, không thể ra ngoài cắt tóc. “Tôi nhận ra có những điều rất nhỏ trong cuộc sống nhưng lại trở nên khó khăn khi người ta gặp hoàn cảnh đặc biệt. Tôi muốn chủ động mang nghề của mình đến gần hơn với họ” - anh Hải chia sẻ.

Ban đầu, anh Hải tự mang dụng cụ đến bệnh viện cắt tóc miễn phí. Về sau, nhiều thành viên trong tiệm cùng tham gia, hình thành nhóm từ 5-6 người duy trì hoạt động đến nay.

Bên cạnh việc cắt tóc tại Soul Barber Shop, anh Đào Đức Học (17 tuổi, ở xã Cửu An) còn thường xuyên đến bệnh viện tham gia những buổi cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân. “Lúc đầu tôi nghĩ chỉ đi vài buổi cho biết thôi, nhưng thấy việc này ý nghĩa nên gắn bó lâu dài. Mỗi lần thấy bệnh nhân nở nụ cười tươi sau khi cắt tóc, tôi cũng vui theo” - anh Học nói.

Ông Ksor Lân (45 tuổi, làng Ếch, xã Ia Krái) là một trong nhiều người được nhóm hỗ trợ cắt tóc miễn phí. Thuộc diện hộ nghèo, vợ mất sớm, ông một mình nuôi con bằng công việc làm rẫy và làm thuê theo thời vụ tại địa phương.

“Nhiều tháng qua, tôi gần như túc trực tại Bệnh viện Nhi tỉnh để chăm sóc con gái 8 tuổi đang điều trị bệnh. Được các em đến tận nơi cắt tóc miễn phí, tôi rất quý” - ông Lân bày tỏ.

Ông Hoàng Ngọc Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh - cho biết: “Hoạt động cắt tóc miễn phí của nhóm Soul Barber Shop đã hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân, nhất là những trường hợp phải điều trị dài ngày. Đây là việc làm góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng”.