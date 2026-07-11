Trưởng thành sớm từ làm thêm dịp hè

(GLO)- Từ công việc làm thêm dịp hè, nhiều học sinh tại Gia Lai không chỉ có thu nhập để trang trải chi phí cho năm học mới mà còn học được những kỹ năng quan trọng. Với môi trường lao động phù hợp, một số em đã nhanh chóng định hướng nghề nghiệp tương lai từ mùa hè ghi dấu sự trưởng thành.

1. Nhắc đến những ấn tượng khó quên khi đến với Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu), nhiều du khách không chỉ nghĩ ngay đến khung cảnh nguyên sơ hay bãi san hô tuyệt đẹp mà còn lập tức nhớ tới một cô hướng dẫn viên du lịch nhỏ nhắn, năng động của Công ty TNHH Cù Lao Xanh Travel. Đó là em Nguyễn Nga Vàng, một cư dân của đảo và hiện đang chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp tại Trường THPT số 1 Trần Cao Vân (phường Quy Nhơn).

Em Nguyễn Nga Vàng (trái) hướng dẫn du khách khám phá Cù Lao Xanh. Ảnh: Lam Nguyên

Cô hướng dẫn viên có làn da rám nắng hè mang đến cho du khách sự thoải mái “như người nhà” khi cùng đi tham quan các điểm đến nổi bật tại đây như: Ngọn hải đăng, cột cờ, giếng tiên, bãi đá thảo nguyên…Cảm giác ấy đến từ sự hồn nhiên, vui tươi như chính tuổi 17 của em, song bất cứ câu hỏi nào của du khách em đều giải đáp cặn kẽ, thấu đáo.

Là bởi, Nga Vàng đã theo nghề qua 4 mùa hè liên tục bằng một cái duyên tình cờ, kể từ năm em sắp sửa lên lớp 9. Được ba mẹ đồng ý cho đi làm thêm dịp hè, từ chỗ tập tành làm quen, em trở thành một hướng dẫn viên bản địa được yêu thích nhờ sự am hiểu sâu sắc về quê hương.

Vừa tự học hỏi từ người đi trước kỹ năng dẫn tour, cách kể câu chuyện du lịch sao cho hấp dẫn, Nga Vàng vừa mày mò tìm hiểu cách chụp một bức ảnh đẹp nhằm hỗ trợ du khách check in tại các điểm đến. Được Công ty cấp chiếc iPhone để chụp ảnh cho khách, em không ngần ngại “lăn xả” mọi góc máy để bắt được những khoảnh khắc đẹp. Quan sát cô hướng dẫn viên nhỏ tuổi này, có thể thấy du lịch đã trở thành nhịp sống của biển đảo, nơi mà thế hệ trẻ không hề thụ động trước việc “tiếp thị bản sắc”.

Hạnh phúc với công việc trên, Nga Vàng cho biết em sẽ chọn đây là nghề nghiệp tương lai. Với em, điều thú vị nhất của nghề là được trò chuyện với du khách các nơi. “Em chưa đi được khắp các vùng miền nhưng em cảm nhận rằng, lắng nghe câu chuyện của mỗi du khách cũng có nghĩa là mình được“đi” rồi đó”-Nga Vàng bày tỏ.

Cùng gia đình du lịch đến Cù Lao Xanh vào giữa tháng 6-2026, chị Lê Thị Mỹ Dung (phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ đầy cảm xúc: “Nga Vàng bằng tuổi con gái mình nhưng đã biết nhanh nhạy tìm việc làm thêm. Cháu dẫn tour rất tốt, có kinh nghiệm. Điều khiến tôi khâm phục và trân trọng là với công việc này, Nga Vàng không những có thêm thu nhập phụ giúp gia đình mà hơn thế còn quảng bá được vẻ đẹp của quê hương mình”.

2. Cùng tuổi 17, em Nguyễn Công Thành, học sinh sắp bước vào năm cuối cấp tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku) đã chọn công việc làm thêm khá vừa sức, đó là trợ giảng cho các giáo viên tại Trung tâm Dạy bơi Yết Kiêu Gia Lai (khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, xã Ia Hrung).

Công việc làm thêm dịp hè đã giúp em Nguyễn Công Thành có thêm định hướng về nghề nghiệp tương lai. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Lâm Diệp Thùy Trang-chủ Trung tâm nhận xét: “Trong số 4 học sinh THPT đang trợ giảng ở đây, Thành là người kinh nghiệm nhất. Em lúc nào cũng mang tâm thế đi làm dịp hè để có thêm thu nhập và học hỏi kinh nghiệm nên luôn làm bằng tất cả sự nhiệt tình, tâm huyết”.

Trò chuyện với P.V, Thành chia sẻ, đây là kỳ nghỉ hè thứ 2 em làm thêm tại đây thông qua lời giới thiệu của một giáo viên trong trường. Với lợi thế có kỹ năng bơi lội tốt, công việc hàng ngày của em là hỗ trợ ban đầu đối với các em nhỏ mới vào học, giúp khởi động, mang phao, làm quen với môi trường nước…Bằng sự điềm đạm, tận tình của Thành, những em nhỏ nhát nước nhanh chóng tìm thấy sự tự tin, vui thích trong việc học bơi.

Dù trải nghiệm công việc khá đặc thù với phần lớn thời gian trong ngày phải ngâm mình dưới nước nhưng khi được hỏi đâu là khó khăn lớn nhất thì Thành lắc đầu. “Em hầu như không thấy có khó khăn gì cả. Ngược lại, em được cô chú chủ hồ bơi tạo điều kiện rất nhiều, từ công việc đến bữa ăn trưa tại chỗ” - Thành kể.

Cậu học trò trợ giảng cho hay, điều lớn nhất em được rèn luyện từ công việc này sự kiên nhẫn, nhất là khi hỗ trợ những em nhỏ thiếu sự tập trung. Chứng kiến giáo viên dạy bơi cho những học trò đặc biệt như trẻ tự kỷ, trẻ mắc hội chứng tăng động-giảm chú ý, em cũng học hỏi thêm được nhiều kỹ năng mà chỉ có thể tiếp thu hiệu quả nhất qua thực tế.

“Em tự hào vì có thể tự kiếm tiền bằng chính đôi tay mình. Em sẽ dùng số tiền này để mua sách vở, quần áo, thiết bị học tập cho năm học mới”- Thành nói. Không chỉ đỡ đần phần nào cho bố mẹ (đều là lao động tự do), thực tế đã mang đến cho Thành một cân nhắc khác về lựa chọn tương lai. Ngoài ngành Công an, em có thể sẽ theo đuổi con đường trở thành huấn luyện viên bơi lội.