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45 tình nguyện viên tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” tại làng Canh Giao

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(GLO)- Sáng 7-7, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2026 với chủ đề “Chạm Canh Giao-Đón hè xanh”.

Chiến dịch được tổ chức tại làng Canh Giao (xã Vân Canh) với sự tham gia của 45 thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện những người bạn, trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn.

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Các thành viên CLB tình nguyện những người bạn tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại làng Canh Giao. Ảnh: Đức Hoàng

Từ ngày 7 đến 11-7, đội hình tình nguyện sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và thiếu nhi địa phương như: tổ chức gian hàng ẩm thực “Nấu ăn cho em”, chương trình “Chiếu phim cho em”; mở gian hàng 0 đồng trao tặng quần áo, nhu yếu phẩm cho người dân; tuyên truyền giáo dục sức khỏe vị thành niên cho học sinh; giao lưu văn nghệ với người dân; phát quang, sơn sửa và vẽ tranh trang trí tường tại điểm trường mầm non của làng; đồng thời trao 130 suất quà đến thiếu nhi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được các thành viên câu lạc bộ chủ động đóng góp, gây quỹ thông qua hoạt động bán móc khóa handmade và vận động sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Không chỉ triển khai những phần việc ý nghĩa, chiến dịch còn góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, chung tay xây dựng nông thôn, chăm lo cho trẻ em vùng khó và thắt chặt tình đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên với người dân địa phương.

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