Tỉnh đoàn Gia Lai ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2026

Tham dự chương trình có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng 200 thanh thiếu niên trên địa bàn xã.
Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.
Đồng thời, nhằm phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp, Ban Tổ chức đã trao tặng công trình “Vườn dừa thanh niên” cho Đoàn thanh niên xã Ia Grai.
Ngay sau lễ ra quân, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ xã; đến thăm và tặng quà gia đình cựu chiến binh Chu Văn Giăng. Đồng thời, tổ chức trồng vườn thanh niên trong khuôn viên Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã Ia Grai. Cũng trong dịp này, đoàn xã Ia Grai phối hợp với Viettel khu vực IaGrai hướng dẫn tuyên truyền đăng ký sim chính chủ cho đoàn viên, thanh niên.
Sau hoạt động cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức ra quân chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2026 từ nay cho đến ngày 20-7, bảo đảm thiết thực, an toàn và phù hợp với thực tế địa phương.