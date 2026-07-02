Trao 1.000 suất quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Đak Sơmei

(GLO)- Ngày 2-7, Đoàn xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Di Lặc (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 1.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em tại các làng Kon Jot Nak, Kon Pơ Dram và Kon Mahar Sơ Nglok.

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng kinh phí chương trình là 500 triệu đồng, do chùa Di Lặc tài trợ.

Người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận quà do Đoàn xã Đak Sơmei phối hợp với chùa Di Lặc (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng. Ảnh: ĐVCC

Đại diện Đoàn xã Đak Sơmei cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa.