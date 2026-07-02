Trao 1.000 suất quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Đak Sơmei

(GLO)- Ngày 2-7, Đoàn xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Di Lặc (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 1.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em tại các làng Kon Jot Nak, Kon Pơ Dram và Kon Mahar Sơ Nglok.
Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng kinh phí chương trình là 500 triệu đồng, do chùa Di Lặc tài trợ.
Đại diện Đoàn xã Đak Sơmei cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa.
(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.
Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII.
Sáng 25.6, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đã công bố nhân sự trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Theo đó, anh Bùi Quang Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.
Từ những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2022-2026, Đại hội Đoàn XIII xác lập các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lớp thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, làm chủ công nghệ và đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.
(GLO)- Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 24 đến 25-6 tại Hà Nội, cán bộ, ĐVTN tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào những chủ trương, giải pháp đột phá nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thời kỳ mới.
(GLO)- Ngày 22-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ XIII năm 2026. Đây là khóa 2 trong năm, dành cho thanh thiếu niên ở khu vực phía Đông tỉnh.
(GLO)- Ngày 21-6, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky cùng nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Đoàn xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Góp nắng cho em” năm 2026.
(GLO)- Tối 19-6, Đoàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phân đoàn Viện KSND khu vực I, Chi đoàn TAND tỉnh và Chi đoàn Công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng - chống ma túy, Nghị quyết số 205/2025/QH15 về bảo vệ người yếu thế và lợi ích công.
(GLO)- Tối 16-6, Đoàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã và Trung tâm Văn hóa - Thông tin xã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật tại làng Lung Prông, thu hút đông đảo đoàn viên và thanh thiếu niên thuộc diện cần quan tâm, giáo dục trên địa bàn tham gia.
(GLO)- Sáng 16-6, Đoàn Thanh niên xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã và Trạm Y tế xã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng phòng vệ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình thu hút gần 300 thanh thiếu nhi tham gia.
(GLO)- Ngày 15-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cơ sở 2 (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026 với chủ đề “Chúng tôi là chiến sĩ”. Tham gia chương trình có 122 học viên.
(GLO)- Sáng 13-6, Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2026 tại 2 xã Bình Phú và Tây Sơn với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.
(GLO)- Ngày 13-6, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 - 2026. Gần 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên thuộc 2 đơn vị tham gia hiến máu.
(GLO)- Sáng nay 10-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Năm nay, hơn 1.300 tình nguyện viên được huy động để tham gia hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở 91 điểm thi trong toàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 6 và 7-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội...
(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình tình nguyện dành cho sinh viên Lào đang học tập tại Gia Lai, những phần việc thiết thực vì cộng đồng đã tạo nên hành trình ý nghĩa tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Vĩnh Thạnh, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước Việt - Lào.
(GLO)- Trong 2 ngày 4 và 5-6, trại hè “Tìm về di sản” tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku) đã diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu lý thú, giúp thanh thiếu nhi có thêm nhiều hiểu biết về lĩnh vực di sản văn hóa.
(GLO)- Ngày 6-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam đã khai mạc Giải bóng đá thanh niên công nhân năm 2026.
(GLO)- Ngày 5-6, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản tổ chức chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2026”, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên các trường và người dân xã đảo Nhơn Châu.