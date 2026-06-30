Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà bà con ngư dân đang gặp phải; đồng thời, trao hỗ trợ cho 16 hộ có tàu cá bị thiệt hại (mỗi hộ 2 triệu đồng) nhằm động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trao tiền hỗ trợ cho 16 hộ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại. Ảnh: Văn Phượng



Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã làm 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bị hư hại, trong đó 12 tàu bị cháy hoàn toàn và 4 tàu bị cháy một phần.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời triển khai phương án hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân bị thiệt hại.