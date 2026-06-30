UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

(GLO)- Sau vụ cháy 16 tàu cá gây thiệt hại nặng cho ngư dân xã Cát Tiến tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn, thống nhất triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trước mắt; đồng thời nghiên cứu phương án giải bản, chuyển đổi nghề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ cháy xảy ra vào khoảng trưa ngày 29-6. Ngọn lửa bùng phát từ 1 tàu cá rồi nhanh chóng lan sang các tàu neo đậu liền kề.

Thượng tá Phạm Bảo Ân - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Do thời điểm xảy ra vụ việc thủy triều rút, nhiều tàu mắc cạn, không thể di chuyển nên đám cháy lan rộng. Lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn trương tham gia chữa cháy, khống chế ngọn lửa.

Thống kê sơ bộ cho thấy, 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến đã bị cháy. Trong đó có 12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu cháy một phần; có 1 người bị bỏng trong quá trình chữa cháy đang được theo dõi, điều trị.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả xác minh ban đầu, tiến độ điều tra và các nội dung liên quan đến nguyên nhân vụ cháy tàu cá. Ảnh: Dũng Nhân

Đáng chú ý, trong số các tàu bị cháy có 4 tàu từng bị chìm và 12 tàu bị hư hỏng do bão số 13 vào cuối năm 2025. Sau khi được khắc phục để tiếp tục khai thác thì nay tiếp tục gặp hỏa hoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của ngư dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng, các tàu bị cháy đều là tàu đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản; là phương tiện sản xuất, tạo thu nhập chính của các hộ ngư dân. Việc 16 tàu cá bị cháy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của các gia đình.

Đối với 5 tàu đã hoàn tất hồ sơ đăng ký giải bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị sớm thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản theo quy định; đồng thời, nghiên cứu tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp đối với các tàu còn lại nhằm ổn định cuộc sống trước mắt cho ngư dân.

Chủ tịch UBND xã Cát Tiến Võ Văn Trịnh báo cáo tình hình thiệt hại và đề xuất giải pháp hỗ trợ, ổn định đời sống cho các ngư dân có tàu cá bị cháy. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Trước mắt, tỉnh thống nhất hỗ trợ mỗi chủ tàu bị cháy 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian 3 tháng và hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương phải xuống tận nơi thông báo, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ, giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với các chính sách lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất thực hiện chính sách giải bản đối với 5 tàu đã đăng ký giải bản; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất nghiên cứu vận dụng chính sách hỗ trợ theo đúng quy định cho 11 tàu còn lại.

Song song với đó, Sở Nội vụ phối hợp cùng địa phương rà soát đầy đủ danh sách chủ tàu, lao động trên các tàu bị cháy; nắm bắt nhu cầu việc làm để xây dựng phương án đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho ngư dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời yêu cầu việc hỗ trợ người dân được triển khai ngay, không chờ kết quả điều tra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và các đơn vị liên quan rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, sắp xếp lại các khu neo đậu theo đúng quy hoạch; chấm dứt tình trạng hình thành các điểm neo đậu tự phát, tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy để không xảy ra những vụ việc tương tự trong thời gian tới.