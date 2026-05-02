Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

(GLO)- Những tuần qua, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng tốc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá cho ngư dân. Qua khảo sát, phần lớn các xã, phường đã thành lập hội đồng thẩm định tàu, tích cực hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Tích cực triển khai

Phường Hoài Nhơn Đông là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn tất công tác thẩm định hồ sơ giải bản 12 tàu cá. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng, mỗi chủ tàu nhận từ 70-400 triệu đồng, tùy theo giá trị và công suất tàu.

Đa số ngư dân phường Hoài Nhơn Đông đồng thuận với mức hỗ trợ của tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Trong số này, ngư dân Trần Văn Hiểu được hỗ trợ hơn 340 triệu đồng cho tàu làm nghề lưới chụp. Ông Hiểu chia sẻ: Gần đây, hoạt động khai thác không hiệu quả, chi phí nhiên liệu và nhân công tăng cao khiến nhiều chuyến biển thua lỗ. Vì vậy, ông quyết định giải bản tàu để chuyển hướng sang sinh kế khác phù hợp hơn.

Quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Việc thẩm định được tiến hành chặt chẽ, công khai thông qua hội đồng xét duyệt; mức hỗ trợ căn cứ theo quy định hiện hành. Trước khi phê duyệt, danh sách các trường hợp đủ điều kiện đều được niêm yết công khai trong 7 ngày để đảm bảo minh bạch.

Theo ông Phan Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông, các hộ dân tham gia đợt giải bản đầu tiên đều đồng thuận, tự nguyện bàn giao giấy đăng ký tàu cho chính quyền. Hiện địa phương vẫn còn hơn 40 trường hợp đăng ký, đang tiếp tục được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Trong khi đó, phường Quy Nhơn là một trong những địa phương có số lượng tàu cá đăng ký giải bản nhiều nhất tỉnh với 157 tàu. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND phường - cho hay: Chính quyền địa phương đã phát hơn 100 bộ hồ sơ và đang tích cực hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục liên quan. Người dân nhận hồ sơ về kê khai, sau đó nộp lại cho phường; trong vòng 3 ngày sẽ được trả lời kết quả.

Công khai, minh bạch, thấu tình đạt lý

Qua khảo sát tại nhiều địa phương, dù đã đăng ký nhưng một số ngư dân vẫn chưa muốn đến lấy hồ sơ vì lo ngại chậm nhận tiền hỗ trợ. Một số khác muốn giải bản tàu cá nhưng còn chần chừ, chờ những người đi trước thực hiện rồi mới quyết định.

Một nhóm ngư dân ở phường Quy Nhơn thẳng thắn chia sẻ rằng: Họ mong sau khi bàn giao tàu cho Nhà nước sẽ được nhận đủ, nhận nhanh số tiền hỗ trợ. Bởi trên thực tế, tàu cá để lâu không hoạt động ngoài nắng mưa rất dễ hư hỏng, ảnh hưởng đến việc thẩm định giá trị.

Liên quan đến vấn đề này, các xã, phường khẳng định kinh phí hỗ trợ đã có trong ngân sách địa phương. Để đảm bảo nguồn lực, UBND tỉnh đã tạm cấp hơn 212 tỷ đồng cho các địa phương.

Cảng cá Tam Quan đã bố trí khu vực tập trung tàu cá giải bản của các phường lân cận. Ảnh: N.T

Ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - đề nghị: Việc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch và không trùng lặp.

Những tàu không có giấy tờ phải có bản kê khai, cam kết và xác nhận của chính quyền cơ sở; đồng thời không được vướng tranh chấp, thế chấp hay liên quan đến nghĩa vụ tài chính.

Sau khi nhận hỗ trợ, chủ tàu phải cam kết không đóng mới hoặc mua mới tàu cá từ 6 m trở lên; nếu vi phạm sẽ phải hoàn trả toàn bộ kinh phí và không được tiếp tục tham gia hoạt động khai thác.

Trước khi nhận tiền, chủ tàu phải bàn giao tàu cho UBND cấp xã để kiểm tra, lập biên bản giải bản, tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.