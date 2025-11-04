Quyết liệt xử lý các tàu cá vi phạm khai thác IUU

(GLO)- Chiều 4-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 21 tỉnh, thành phố ven biển. Dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tuần qua, các ngành, địa phương ven biển tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống khai thác IUU và có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn quốc không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình hình tàu cá tham gia đánh bắt hải sản nhưng chưa được cấp phép tiếp tục giảm mạnh. Cùng với đó, số tàu không đủ điều kiện hoạt động giảm. Số lượng cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác ngày càng nhiều.

Tại tỉnh Gia Lai, đến ngày 31-10, toàn tỉnh có 5.761 tàu cá đăng ký, trong đó, 100% được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Từ đầu tháng 10-2025, tỉnh đã phối hợp Công ty CP Viễn thông Năng lượng TCOMIE triển khai áp dụng nhật ký khai thác điện tử cho tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên.

Đến nay, tỉnh đã tổ chức cài đặt phần mềm, hướng dẫn và thực hiện áp dụng nhật ký cho hơn 1.300 tàu. Dự kiến hoàn thành áp dụng nhật ký điện tử cho tất cả tàu cá từ 12 m trở lên (gần 4.000 tàu) trước ngày 15-11-2025.

Tỉnh cũng đã hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình tàu cá và vận động tất cả tàu cá có chiều dài 12-15 m lắp đặt. Toàn tỉnh đã hoàn thành 100% số hóa tàu cá, định danh tàu cá và thực hiện đối soát, liên kết dữ liệu cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao kết quả chống khai thác IUU trong thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp quản lý tàu cá, quyết tâm ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật các tàu cá vi phạm. Các địa phương chuẩn bị thật kỹ các điều kiện để làm việc với Ủy ban châu Âu nhằm sớm tháo gỡ “thẻ vàng” trong thời gian đến.