Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

2chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-ket-luan-cuoc-hop-anh-nh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, công tác quản lý đội tàu cá thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, nền nếp; các dữ liệu đăng ký, cấp phép tàu cá được cập nhật đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu hệ thống quốc gia (VNFishbase).

1-quang-canh-cuoc-hop-anh-nh.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại cần khẩn trương khắc phục trong công tác quản lý tàu cá. Đáng chú ý, tại một số địa phương ven biển còn 11 chủ tàu chưa phối hợp thực hiện việc xóa đăng ký đối với tàu chìm, hư hỏng. Trong đó, xã Đề Gi còn 2 tàu, xã Phù Mỹ Đông 7 tàu, phường Hoài Nhơn Đông 1 tàu, phường Hoài Nhơn Bắc 1 tàu.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 10 tàu cá hết hạn giấy phép đăng ký nhưng chưa có hình ảnh minh chứng hoặc chưa xác định được vị trí neo đậu. Cụ thể: phường Quy Nhơn có 3 tàu, xã Phù Mỹ Đông 5 tàu và xã An Lương có 2 tàu. Ngoài ra còn 27 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhưng chưa có hình ảnh ghi nhận vị trí neo đậu...

3dai-dien-lanh-dao-so-nong-nghiep-va-moi-truong-bao-cao-tai-cuoc-hop-anh-nh.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền một số xã, phường ven biển đã nêu những khó khăn, tồn tại; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ hết sức khẩn trương, cấp bách; yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải hết sức quyết liệt.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh, người đứng đầu các xã, phường ven biển cần thắt chặt công tác quản lý tàu cá, số hóa dữ liệu nghề khai thác thủy sản để quản lý tàu cá hiệu quả.

Cùng với đó, có biện pháp xử lý nghiêm minh các tàu cá vi phạm mất kết nối trong hệ thống giám sát hành trình và vượt ranh giới cho phép khai thác thủy sản.

Các cấp, các ngành, địa phương phải xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cấp bách, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" của EC.

6-dai-dien-lanh-dao-xa-de-gi-bao-cao-cong-tac-kiem-tra-kiem-soat-tau-ca-khong-dam-bao-khai-thac-thuy-san-tai-dia-phuong-anh-nh.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Đề Gi báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá không đảm bảo khai thác thủy sản tại địa phương. Ảnh: N.H

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

Trong đó, hết sức quan tâm đến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các cảng cá, các trung tâm hậu cần nghề cá; huấn luyện, đào tạo nghề cho ngư dân và đầu tư đóng mới tàu cá hiện đại… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá trong giai đoạn mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Gia Lai quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), góp phần gỡ "thẻ vàng" của EC.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai quyết liệt ngăn chặn khai thác IUU

(GLO)- Cùng với các cấp, ngành, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

Đời sống

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

Đời sống

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Gia Lai: Phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026

Xã hội

(GLO)- Sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Nữ cán bộ hết lòng vì công việc chung

Đời sống

(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Đời sống

(GLO)- Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đây là bước quan trọng hướng đến quản lý thống nhất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn “giữ lửa” đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.

null