Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, công tác quản lý đội tàu cá thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, nền nếp; các dữ liệu đăng ký, cấp phép tàu cá được cập nhật đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu hệ thống quốc gia (VNFishbase).

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại cần khẩn trương khắc phục trong công tác quản lý tàu cá. Đáng chú ý, tại một số địa phương ven biển còn 11 chủ tàu chưa phối hợp thực hiện việc xóa đăng ký đối với tàu chìm, hư hỏng. Trong đó, xã Đề Gi còn 2 tàu, xã Phù Mỹ Đông 7 tàu, phường Hoài Nhơn Đông 1 tàu, phường Hoài Nhơn Bắc 1 tàu.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 10 tàu cá hết hạn giấy phép đăng ký nhưng chưa có hình ảnh minh chứng hoặc chưa xác định được vị trí neo đậu. Cụ thể: phường Quy Nhơn có 3 tàu, xã Phù Mỹ Đông 5 tàu và xã An Lương có 2 tàu. Ngoài ra còn 27 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhưng chưa có hình ảnh ghi nhận vị trí neo đậu...

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền một số xã, phường ven biển đã nêu những khó khăn, tồn tại; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ hết sức khẩn trương, cấp bách; yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải hết sức quyết liệt.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh, người đứng đầu các xã, phường ven biển cần thắt chặt công tác quản lý tàu cá, số hóa dữ liệu nghề khai thác thủy sản để quản lý tàu cá hiệu quả.

Cùng với đó, có biện pháp xử lý nghiêm minh các tàu cá vi phạm mất kết nối trong hệ thống giám sát hành trình và vượt ranh giới cho phép khai thác thủy sản.

Các cấp, các ngành, địa phương phải xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cấp bách, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" của EC.

Đại diện lãnh đạo xã Đề Gi báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá không đảm bảo khai thác thủy sản tại địa phương. Ảnh: N.H

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

Trong đó, hết sức quan tâm đến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các cảng cá, các trung tâm hậu cần nghề cá; huấn luyện, đào tạo nghề cho ngư dân và đầu tư đóng mới tàu cá hiện đại… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá trong giai đoạn mới.