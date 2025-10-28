Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tăng cường quản lý việc đăng ký tàu cá, cấp giấy phép để chống khai thác IUU

(GLO)- Chiều 28-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 19 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 21 tỉnh, thành phố ven biển. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-va-dai-dien-lanh-dao-cac-so-ban-nganh-don-vi-lien-quan-du-phien-hop-tai-diem-cau-tinh-gia-lai-anh-hong-thuong.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Theo thống kê, tính đến ngày 27-10-2025, cả nước có 80.273 tàu cá; trong đó có 80.132 tàu (chiếm 99,8%) đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, còn 141 tàu chưa đăng ký (chiếm 0,2%); 77.017 tàu được cấp phép khai thác (đạt 96,11%); 3.115 tàu chưa có giấy phép hợp lệ; 3.256 tàu không đủ điều kiện hoạt động (trong đó, có 213 tàu chưa lắp VMS).

Tại Gia Lai, đến ngày 25-10-2025, toàn tỉnh có 5.772 tàu cá đăng ký khai thác thủy sản (100% được cập nhật lên hệ thống VNFishbase); 100% tàu cá tham gia hoạt động đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản và lắp hệ thống thiết bị giám sát hành trình VMS; 100% tàu cá được số hóa, định danh đồng bộ với VNeID; 700 tàu cá được thí điểm ứng dụng nhật ký khai thác điện tử...

Tỉnh Gia Lai là địa phương đầu tiên triển khai Hệ thống cảnh báo tự động thông minh tàu cá mất kết nối trên biển, vượt ranh giới cho phép trên biển nhằm ngăn ngừa tàu cá vi phạm. Tỉnh cũng bố trí kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu và gia đình chủ tàu không không đủ điều kiện hoạt động (toàn tỉnh có 350 tàu không đủ điều kiện hoạt động) với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tàu cá/tháng; 30 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 4 tháng (từ tháng 9-2025 đến tháng 12-2025)…

Tại phiên họp, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp chống khai thác IUU như: Phân loại cụ thể từng trường hợp tàu cá chưa được đăng ký, chưa có giấy phép hợp lệ để đăng ký, cấp mới hoặc gia hạn giấy phép khai thác; triển khai áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử và hệ thống cảnh báo tự động mất kết nối VMS, báo vị trí tàu cá định kỳ theo quy định; xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU.

Đồng thời, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại số liệu tàu cá để đảm bảo số liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; tăng cường quản lý việc đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác, số hóa các dữ liệu liên quan; xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác.

Ngoài ra, huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống cảng cá đảm bảo các quy định; tích cực tuyên truyền các giải pháp chống khai thác IUU, tháo gỡ thẻ vàng của EC và xây dựng kịch bản, phương án làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC.

