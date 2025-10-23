Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Đồn Biên phòng Mỹ An thông tin một số quy định liên quan đến quản lý hoạt động khai thác thủy sản, phòng-chống khai thác IUU; Nghị quyết số 04 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản; một số kỹ năng về ứng phó với sự cố tai nạn trên biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích vướng mắc cho ngư dân khi hành nghề trên biển. Ảnh: Thanh Bình

Dịp này, Đồn Biên phòng Mỹ An cũng hướng dẫn ngư dân cách sử dụng mã QR, báo cáo vị trí tàu cá khi mất tín hiệu kết nối, đồng thời giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị trong quá trình hoạt động trên biển.