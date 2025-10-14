Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Các địa phương ven biển quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

NGỌC NGA
(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

bao-ve-thuy-san.jpg
Các địa phương ven biển đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: N.N

Ông Huỳnh Tấn Cường-Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc-cho biết, địa phương hiện có 2 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Trong đó, 1 tàu đã được bán ra ngoài tỉnh nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên do vướng tranh chấp góp vốn; UBND xã đã đề xuất xóa đăng ký tàu này. Chiếc còn lại chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế làm việc, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ.

Tại phường Tam Quan, công tác kiểm soát vi phạm IUU cũng đang được triển khai quyết liệt. Theo ông La Long Quyết-Phó Chủ tịch UBND phường, hiện địa phương đã rà soát, phân loại phương tiện khai thác thủy sản theo các nhóm: Vi phạm lần đầu, tái phạm, có nguy cơ cao; đồng thời, cập nhật danh sách tàu cá hoạt động thường xuyên.

Toàn bộ 25 tàu trên 15 m và 2 tàu dưới 12 m của phường đều có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Dù vậy, phường vẫn sàng lọc nhóm tàu có nguy cơ cao, yêu cầu ký cam kết và tăng cường tuyên truyền, giám sát cộng đồng ngư dân nhằm ngăn chặn tình trạng các đối tượng cò mồi lôi kéo chủ tàu khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Trong khi đó, phường Quy Nhơn hiện có 19 tàu cá cải hoán, thay máy bộ nên không đủ điều kiện đăng kiểm; 48 tàu không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác; một số tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt-Phó Chủ tịch UBND phường-cho hay: Phường đã thành lập tổ công tác liên ngành đến tận nhà tuyên truyền, yêu cầu chủ tàu làm thủ tục xóa bản, cam kết không đưa tàu ra khơi, không để ngư lưới cụ trên tàu; đồng thời, thông báo rõ sẽ xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành. Phường cũng phân công cán bộ, đảng viên theo dõi từng tàu, yêu cầu cung cấp hình ảnh, tọa độ neo đậu hàng tuần để giám sát chặt chẽ.

Tương tự, thời gian này, phường Quy Nhơn Đông đang tập trung xử lý nhóm tàu cải hoán, thay máy bộ, không đủ điều kiện đăng kiểm. Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thành Danh thông tin: Phường yêu cầu các tổ công tác liên ngành vận động chủ tàu xóa bản. Trong thời gian chờ thực hiện, chủ tàu phải neo đậu cố định, không mang ngư cụ, không ra khơi.

Các khu phố phân công đảng viên theo dõi, ghi nhận hình ảnh vị trí tàu. Riêng các tàu đánh bắt xa bờ, có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài đều được yêu cầu ký cam kết, bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ và báo cáo thường xuyên cho địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã lên kế hoạch cụ thể về kiểm soát vi phạm IUU. Tàu nào không chấp hành quy định sẽ bị buộc đưa về neo đậu tại khu vực tập trung và chịu sự giám sát của lực lượng chức năng. Nhóm tàu có nguy cơ vi phạm cao được các xã, phường tăng cường giám sát, phối hợp các đồn, trạm Biên phòng kiên quyết không cho xuất bến.

Trong giai đoạn “nước rút” chuẩn bị đón Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các địa phương mở đợt cao điểm, kiên quyết “tuyên chiến” với các hành vi vi phạm quy định về IUU; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản; xử lý trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống vi phạm IUU.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với bộ đội Biên phòng đảm bảo ANTT trên địa bàn; nắm, quản lý chặt ngư dân có hành vi gây rối, kịp thời xử lý theo quy định. UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

