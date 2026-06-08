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Thời sự

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 49/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 8-6-2026. Theo đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc diện ưu đãi sẽ được hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Mức hỗ trợ bằng phần chênh lệch giữa lãi suất vay thương mại và lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư, tối đa 1%; tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng tùy theo quy mô dự án.

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Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE – Đak Đoa, tỉnh Gia Lai tại xã Đak Đoa, KDang và Ia Băng đã được tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: gialai.gov.vn

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ một lần tối đa 50% chi phí thực tế, nhưng không quá 50 triệu đồng cho doanh nghiệp thực hiện đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) tại các khu, vùng sản xuất tập trung từ 3 ha trở lên.

Nghị quyết cũng xác định ưu tiên hỗ trợ các dự án xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, tham gia liên kết chuỗi giá trị đối với sản phẩm cây ăn quả; các dự án sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và thực hành nông nghiệp tốt.

Để triển khai nghị quyết, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện, đồng thời tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định.

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