Gia Lai: Tập huấn quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nông dân

(GLO)- Trong 2 ngày (4 và 5-12), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) cho 30 cán bộ khuyến nông, chủ trang trại, tổ hợp tác và thành viên các hợp tác xã khu vực Tây Gia Lai.

Tại đây, các học viên được cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ giới thiệu tổng quan quy trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), sản xuất IPHM trên một số loại cây trồng chủ lực.

Ông Huỳnh Việt Hùng-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Gia Lai phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: N.D

Các học viên được hướng dẫn một số giải pháp cần lưu ý khi áp dụng IPHM vào thực tiễn sản xuất như: ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng trên từng loại cây trồng, bảo đảm sức khỏe con người và môi trường.

Cùng với đó, học viên được tham quan, học tập mô hình sản xuất kết hợp hữu cơ và IPHM tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh (xã Đak Đoa).

Sản xuất cà chua theo tiêu chuẩn VietGAP trong nhà màng tại Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú. Ảnh: N.D

Đây là một trong những chương trình phối hợp giữa Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai nhằm chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp cho bà con nông dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.