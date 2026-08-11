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Thời sự

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Sáng 11-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì và Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 3 từ phải sang) thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì (xã Tuy Phước). Ảnh: Phi Long

Theo đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì (xã Tuy Phước) hiện có 39 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam) có 221 mộ chưa xác định được danh tính.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, công việc nhiều khó khăn, các lực lượng vẫn kiên trì rà soát, tìm kiếm từng dấu vết, từng thông tin, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các lực lượng tại khu vực lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Phi Long

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đồng chí nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác của tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam). Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân chứng và thân nhân liệt sĩ; tập trung rà soát, xác minh thông tin, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Đoàn công tác thăm, tặng quà lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: Phi Long

Dịp này, đoàn công tác đã trao các phần quà nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình.

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