Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai phát động truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn toàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông và nhân dân để hoàn thành thắng lợi Chiến dịch.

mg-1512.jpg
Gia Lai phát động truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

Trong đó, tỉnh sẽ thiết lập và vận hành Tổ Truyền thông chuyên trách, tiếp nhận, xử lý và chuyển hóa thông tin tiếp nhận từ đa nền tảng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS).

Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai duy trì tuyên truyền thường xuyên, sản xuất ít nhất 3-5 nội dung chuyên sâu/tháng tại các địa bàn trọng điểm tìm kiếm.

Thu thập, xử lý và cung cấp manh mối có giá trị; phấn đấu đạt tỷ lệ xác minh và chuyển hóa dữ liệu cao. Sản xuất, phát sóng các sản phẩm truyền thông chất lượng cao bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (các tin, bài viết chuyên sâu, phóng sự, phim tài liệu, video ngắn…).

Nội dung truyền thông tập trung vào quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Thông tin toàn diện về Chiến dịch 500 ngày đêm; giới thiệu những hình ảnh, biểu tượng, tấm gương anh hùng liệt sĩ, các câu chuyện cảm động về tri ân, đoàn tụ hài cốt và hành động cụ thể của nhân dân, cựu chiến binh, tình nguyện viên; kêu gọi cung cấp thông tin, manh mối, kỷ vật, bản đồ vẽ tay, lời kể nhân chứng, hình ảnh, video, định vị GPS và mẫu sinh phẩm ADN.

Bên cạnh đó, phản ánh tiến độ, kết quả nổi bật của Chiến dịch; các điển hình tiên tiến trong tham gia hỗ trợ, tìm kiếm, quy tập, giám định ADN và công tác truyền thông.

Phản bác kịp thời các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS và chính sách tri ân của Đảng, Nhà nước.

Các hoạt động ngoại giao, hợp tác quốc tế, phim tài liệu đa ngôn ngữ và hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm trong nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh.

mg-1495.jpg
Chiến dịch truyền thông góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", huy động toàn xã hội tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

UBND tỉnh cũng yêu cầu hoạt động truyền thông về Chiến dịch phải gắn bó chặt chẽ và phục vụ mục tiêu là thu thập thông tin có giá trị từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong tỉnh và ngoài tỉnh để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Đồng thời, công tác truyền thông đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm; lấy kết quả thực tiễn làm thước đo (số hài cốt được tìm thấy và quy tập, số tọa độ được xác minh, số mẫu ADN được thu thập và giám định thành công...).

Các thông tin tiếp nhận được phải được chuyển giao kịp thời cho các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan để tổ chức sàng lọc, phân tích, đối chiếu, xử lý dữ liệu, phục vụ công tác tìm kiếm trên kết quả thực địa và giám định mẫu ADN.

Công tác truyền thông phải được duy trì liên tục suốt Chiến dịch, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đột phá trên mọi nền tảng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Viettel, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Gia Lai và Viettel tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Chiều 3-7, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.

Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

Thời sự

(GLO)- Ngày 3-7, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Đình Hòa cho biết: Đoàn công tác của UBND tỉnh, Báo Thanh Niên và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến phường Hoài Nhơn Bắc làm việc với thân nhân gia đình để phục vụ cho việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ Trần Văn Khôi (hy sinh tại Trường Sa).

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Thời sự

(GLO)- Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Thời sự

(GLO)- Chiều 30-6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

Thời sự

(GLO)- Sau vụ cháy 16 tàu cá gây thiệt hại nặng cho ngư dân xã Cát Tiến tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn, thống nhất triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trước mắt; đồng thời nghiên cứu phương án giải bản, chuyển đổi nghề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương lực lượng Công an hỗ trợ thi công trường nội trú vùng biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương lực lượng Công an hỗ trợ thi công trường nội trú vùng biên

Thời sự

(GLO)- Ngày 27-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, động viên và chia tay cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tham gia hỗ trợ xây Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã biên giới Ia Nan.

null