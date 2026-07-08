(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn toàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông và nhân dân để hoàn thành thắng lợi Chiến dịch.

Gia Lai phát động truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

Trong đó, tỉnh sẽ thiết lập và vận hành Tổ Truyền thông chuyên trách, tiếp nhận, xử lý và chuyển hóa thông tin tiếp nhận từ đa nền tảng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS).

Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai duy trì tuyên truyền thường xuyên, sản xuất ít nhất 3-5 nội dung chuyên sâu/tháng tại các địa bàn trọng điểm tìm kiếm.

Thu thập, xử lý và cung cấp manh mối có giá trị; phấn đấu đạt tỷ lệ xác minh và chuyển hóa dữ liệu cao. Sản xuất, phát sóng các sản phẩm truyền thông chất lượng cao bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (các tin, bài viết chuyên sâu, phóng sự, phim tài liệu, video ngắn…).

Nội dung truyền thông tập trung vào quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Thông tin toàn diện về Chiến dịch 500 ngày đêm; giới thiệu những hình ảnh, biểu tượng, tấm gương anh hùng liệt sĩ, các câu chuyện cảm động về tri ân, đoàn tụ hài cốt và hành động cụ thể của nhân dân, cựu chiến binh, tình nguyện viên; kêu gọi cung cấp thông tin, manh mối, kỷ vật, bản đồ vẽ tay, lời kể nhân chứng, hình ảnh, video, định vị GPS và mẫu sinh phẩm ADN.

Bên cạnh đó, phản ánh tiến độ, kết quả nổi bật của Chiến dịch; các điển hình tiên tiến trong tham gia hỗ trợ, tìm kiếm, quy tập, giám định ADN và công tác truyền thông.

Phản bác kịp thời các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS và chính sách tri ân của Đảng, Nhà nước.

Các hoạt động ngoại giao, hợp tác quốc tế, phim tài liệu đa ngôn ngữ và hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm trong nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh.

Chiến dịch truyền thông góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", huy động toàn xã hội tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

UBND tỉnh cũng yêu cầu hoạt động truyền thông về Chiến dịch phải gắn bó chặt chẽ và phục vụ mục tiêu là thu thập thông tin có giá trị từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong tỉnh và ngoài tỉnh để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Đồng thời, công tác truyền thông đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm; lấy kết quả thực tiễn làm thước đo (số hài cốt được tìm thấy và quy tập, số tọa độ được xác minh, số mẫu ADN được thu thập và giám định thành công...).

Các thông tin tiếp nhận được phải được chuyển giao kịp thời cho các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan để tổ chức sàng lọc, phân tích, đối chiếu, xử lý dữ liệu, phục vụ công tác tìm kiếm trên kết quả thực địa và giám định mẫu ADN.

Công tác truyền thông phải được duy trì liên tục suốt Chiến dịch, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đột phá trên mọi nền tảng.