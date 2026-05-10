Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn

DƯƠNG LINH
(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty Honda Trung Hùng, Công an phường Quy Nhơn vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 1.500 học sinh, giáo viên Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn đã được nghe lực lượng CSGT phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá số người quy định, thiếu quan sát khi chuyển hướng, sang đường.

Học sinh thực hành kỹ năng lái xe an toàn tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Nhiều tình huống thực tế thường gặp trên đường được đưa ra để học sinh nhận diện nguy cơ mất an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, gồm tư thế điều khiển xe đúng kỹ thuật, kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách an toàn, xử lý tình huống bất ngờ, kỹ năng phanh và chuyển hướng tại các giao lộ đông phương tiện.

Học sinh trực tiếp thực hành trên sa hình, qua đó rèn luyện khả năng xử lý tình huống thực tế, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Dịp này, giáo viên và học sinh nhà trường cũng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

