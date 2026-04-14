Học sinh Trường THCS Bùi Thị Xuân ký cam kết chấp hành an toàn giao thông

(GLO)- Chiều 13-4, tại Trường THCS Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây), Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh) phối hợp Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT) tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường sắt.

Tại chương trình, lực lượng CSGT phổ biến các quy định cơ bản về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; phân tích những hành vi vi phạm thường gặp giúp học sinh nhận diện nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông; hướng dẫn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, phòng tránh tai nạn trong thực tế.

Ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong học đường. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện nhà trường và 29 lớp học đã ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong học đường.

Dịp này, Ban tổ chức tặng 100 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Thông qua hoạt động, lực lượng chức năng cũng đề nghị nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp với gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về ATGT; hình thành ý thức tự giác, thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ trong nhà trường, góp phần phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông từ cơ sở.