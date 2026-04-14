Học sinh Trường THCS Bùi Thị Xuân ký cam kết chấp hành an toàn giao thông

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 13-4, tại Trường THCS Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây), Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh) phối hợp Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT) tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường sắt.

Tại chương trình, lực lượng CSGT phổ biến các quy định cơ bản về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; phân tích những hành vi vi phạm thường gặp giúp học sinh nhận diện nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông; hướng dẫn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, phòng tránh tai nạn trong thực tế.

Ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong học đường. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện nhà trường và 29 lớp học đã ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong học đường.

Dịp này, Ban tổ chức tặng 100 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Thông qua hoạt động, lực lượng chức năng cũng đề nghị nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp với gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về ATGT; hình thành ý thức tự giác, thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ trong nhà trường, góp phần phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông từ cơ sở.

Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tại chương trình. Ảnh: ĐVCC
Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

Giáo dục

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

60s Gia Lai

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

