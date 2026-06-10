Thanh niên Việt - Lào tự hào tiếp bước

(GLO)- Chương trình tình nguyện và Ngày hội giao lưu văn hóa do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tại xã Vĩnh Thạnh không chỉ để lại những công trình, phần việc ý nghĩa mà còn là cách để tuổi trẻ hai nước viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Lào đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

​Một buổi sáng đầu tháng 6, khu di tích Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh rộn ràng tiếng cười nói của đoàn viên thanh niên Việt Nam và Lào. Cùng nhau trồng những cây hoa sứ đầu tiên cho Công trình “Vườn cây hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào”, các bạn trẻ nhanh chóng làm quen và kết nối với nhau, mặc cho rào cản về ngôn ngữ.

Đoàn viên thanh niên Việt Nam và Lào chung tay trồng cây tại khu di tích Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Ảnh: Bích Kiều

Vườn cây hữu nghị là một phần của chương trình tình nguyện và Ngày hội văn hóa thanh niên Việt Nam - Lào do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tại xã Vĩnh Thạnh trong ngày 5-7/6. Bên cạnh đó, 20 sinh viên Lào, 20 sinh viên Việt Nam và đông đảo đoàn viên thanh niên xã Vĩnh Thạnh còn triển khai nhiều phần việc ý nghĩa khác.

Ngay trong chiều 5-6, bất chấp cái nắng đầu hè, các đoàn viên thanh niên đã chia thành 3 đội để sơn lại nhà cho 2 gia đình chính sách; cùng với đó là phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh tại một số tuyến đường trong thôn Klot Pok.

Những hoạt động khác trong chương trình tình nguyện gồm: tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, trao tặng dụng cụ thể thao và cờ Tổ quốc cho địa phương, hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân.

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Với đoàn viên Trần Huy Hiển - sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, điều đọng lại sâu sắc nhất sau hành trình ở xã Vĩnh Thạnh chính là các hoạt động chung tay hỗ trợ người dân địa phương.

“Thông qua các hoạt động tập thể, em và các bạn có cơ hội trò chuyện, hỗ trợ lẫn nhau. Từ đó, chúng em trở nên gần gũi hơn, hiểu nhau hơn và xây dựng được tình bạn đẹp. Chuyến đi cũng tạo cho em động lực tiếp tục học tập, rèn luyện bản thân, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng trong tương lai” - Hiển chia sẻ.

Nếu các hoạt động tình nguyện đưa các thanh niên Việt Nam và Lào xích lại gần nhau để cùng chung sức hoàn thành nhiệm vụ, thì Ngày hội văn hóa thanh niên Việt Nam - Lào lại là dịp để các bạn trẻ giới thiệu những nét đẹp riêng của quê hương mình.

Trong phần thi ẩm thực, đội sinh viên Lào mang đến các món ăn truyền thống như lab và gỏi đu đủ. Em Somphahak Xaiyavongsone - sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, giới thiệu: “Lab được chế biến từ các loại thịt nấu cùng các gia vị khác nhau, đặc trưng nhất là thính gạo và riềng. Cái tên lab trong tiếng Lào có nghĩa là sự may mắn. Món ăn này được xem như biểu tượng ẩm thực của đất nước em. Riêng món gỏi đu đủ có cả nguyên liệu của Việt Nam và Lào như một cách thể hiện sự hòa quyện giữa hai dân tộc anh em”.

Ở chiều ngược lại, các đội thi của sinh viên Việt Nam và thanh niên xã Vĩnh Thạnh giới thiệu những món đặc sản địa phương như bánh xèo, gỏi cá mai, cá niên nướng, thịt heo xiên nướng mọi…

Đoàn viên Huỳnh Ngọc Minh Khuê - sinh viên Khoa Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Quy Nhơn) - cho biết: “Với chủ đề “Hương vị giao hòa đại ngàn đến biển xanh”, đội chúng em mang đến 2 món ăn giản dị là bánh xèo và chè hạt đác. Cả hai món ăn đều hội tụ nguyên liệu của cả miền núi và vùng đồng bằng, tượng trưng cho sự giao hòa của thiên nhiên Việt Nam. Sự mộc mạc của những món ăn này cũng như tình hữu nghị Việt - Lào: chân thành từ trái tim".

Trong số 20 sinh viên Lào tham gia chương trình lần này, có nhiều em mới chuyển sang Việt Nam được 5-6 tháng. Việc chưa thành thạo tiếng Việt khiến nhiều em ngại ngùng trong giao tiếp. Nhưng khi tất cả sôi nổi hòa mình vào các trò chơi dân gian và trận bóng đá giao hữu, những khác biệt nhanh chóng được xóa nhòa.

Tâm điểm của Ngày hội văn hóa thanh niên Việt Nam - Lào năm 2026 là Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Thanh niên Việt - Lào, tự hào tiếp bước” tại Nhà văn hóa thôn Klot Pok vào tối 6-6. Sự kiện này có thể được xem như một ngày hội của địa phương khi thu hút hơn 500 đoàn viên thanh niên, thiếu nhi và đông đảo người dân xã Vĩnh Thạnh đến theo dõi.

Tâm điểm của Ngày hội văn hóa thanh niên Việt Nam - Lào năm 2026 là Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật chủ đề “Thanh niên Việt - Lào, tự hào tiếp bước”. Ảnh: Bảo Ngọc

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - cho biết: “Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật chủ đề “Thanh niên Việt - Lào, tự hào tiếp bước” được tổ chức nhân dịp hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026). Đây là sân chơi bổ ích, là môi trường lành mạnh để sinh viên Việt Nam - Lào giao lưu văn hóa truyền thống, phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong giữ gìn, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn thông qua ngày hội, tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước ngày càng gắn kết bền chặt, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, khẳng định mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung của hai nước Việt Nam - Lào.”

​Các tiết mục như “Welcome to Laos”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Tinh hoa Việt Nam” hay “Sai Chai Laos Vietnam (Tấm lòng Lào - Việt)”... không chỉ mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc mà còn chuyển tải những thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng tương lai của thế hệ trẻ hai nước.

Đặc biệt, những điệu múa truyền thống của đất nước Triệu Voi hay hình ảnh những nữ sinh viên Lào khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn đốt lửa trại trong tiếng nhạc rộn ràng và sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm đoàn viên thanh niên. Quây quần bên ánh lửa bập bùng giữa sân Nhà Văn hóa thôn Klot Pok, các bạn trẻ Việt Nam và Lào cùng nắm tay nhau hòa vào những điệu múa tập thể.

Anh Huỳnh Đức Lân - Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thạnh - cho biết đây là lần đầu tiên địa phương đón một đoàn thanh niên có sinh viên nước ngoài tham gia với chương trình quy mô lớn như vậy.

“Đây cũng là yếu tố thu hút các bạn đoàn viên thanh niên trong xã đăng ký tham gia chương trình. Xã Vĩnh Thạnh có hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, trong đó hơn 500 bạn được mời tham gia vào các hoạt động đơn lẻ trong khuôn khổ chương trình, tạo nên một đợt sinh hoạt hè sôi nổi ngay từ những ngày đầu tháng 6” - anh Lân chia sẻ.

Đối với nhiều bạn trẻ trong đoàn thanh niên Việt Nam - Lào tham gia chương trình tình nguyện và ngày hội văn hóa, khoảng thời gian 3 ngày 2 đêm tại Vĩnh Thạnh đã mang lại những trải nghiệm và tình bạn quốc tế quý giá.

Em Dindee Xaiyakham - du học sinh Lào - cho biết: “Ban đầu em gặp nhiều khó khăn vì chưa nói thành thạo tiếng Việt, nhưng các bạn sinh viên Việt Nam đã hỗ trợ em rất nhiệt tình. Chuyến đi này sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian em học tập tại Gia Lai”.

Từ chương trình tình nguyện và giao lưu văn hóa thanh niên Việt Nam - Lào ở Vĩnh Thạnh, một nhịp cầu hữu nghị nữa lại được những người trẻ hôm nay xây đắp, để tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không chỉ được nhắc nhớ bằng lịch sử mà còn được gìn giữ bằng những việc làm cụ thể, những trải nghiệm chân thành và những tình bạn đẹp của thế hệ trẻ.