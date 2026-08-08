Gia Lai: 13 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được công nhận huấn luyện viên cấp II Trung ương

(GLO)- Tối 7-8, tại TP. Huế, Hội đồng Đội Trung ương bế mạc Trại huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2026. Tỉnh Gia Lai có 13 cá nhân là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia trại huấn luyện.

Anh Lê Công Kiên (thứ 4 từ trái sang), đại diện đoàn Gia Lai nhận giấy chứng nhận đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tổ chức và tham gia trại. Ảnh: BTC

Trại huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc diễn ra tại TP. Huế từ ngày 1 đến 7-8 với sự tham gia của 164 trại sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với chủ đề “Hương sắc Cố đô - Tinh hoa hội tụ”, các trại sinh bước vào hành trình huấn luyện với 8 chủ đề: Hội tụ hương sắc, Bản lĩnh Én hồng, Lan tỏa yêu thương, Khám phá di sản, Đêm hương sắc, Khát vọng vươn cao, Én hồng tỏa sáng, Én về bốn phương.

Đây là kỳ trại đầu tiên được triển khai theo định chuẩn năng lực Huấn luyện viên cấp II Trung ương, lấy năng lực thực tiễn làm trung tâm, hướng tới hình thành và phát triển toàn diện 5 nhóm năng lực cốt lõi của huấn luyện viên công tác Đội, gồm: Năng lực chính trị, pháp luật và nền tảng nghề nghiệp; năng lực thiết kế, tổ chức và phát triển hoạt động Đội; năng lực huấn luyện và bồi dưỡng đội ngũ; năng lực tổng kết thực tiễn, đổi mới và phát triển chuyên môn; năng lực phát triển nghề nghiệp và lan tỏa chuyên môn.

Trung ương Đoàn trao bằng khen cho 20 trại sinh có thành tích xuất sắc tại trại huấn luyện. Ảnh: BTC

Kết thúc trại, 146/164 trại sinh hoàn thành chương trình và đủ điều kiện được công nhận Huấn luyện viên cấp II Trung ương. 13 trại sinh của tỉnh Gia Lai tham gia trại huấn luyện đều được công nhận Huấn luyện viên cấp II Trung ương.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trại huấn luyện đã tuyên dương 7 đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tổ chức và tham gia trại, gồm Hội đồng Đội các tỉnh: Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã trao bằng khen cho 30 trại sinh xuất sắc tại trại huấn luyện. Trung ương Đoàn trao bằng khen cho 20 trại sinh có thành tích xuất sắc tại trại huấn luyện; trong đó, tỉnh Gia Lai có chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Diên Hồng).