Gia Lai khẩn trương ứng phó với bão số 3 và gió mạnh trên Biển Đông

(GLO)- Ngày 5-8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Công điện về việc ứng phó với bão số 3 (KUJIRA) và gió mạnh trên Biển Đông.

Theo công điện, đêm ngày 4 rạng sáng 5-8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3 trong năm 2026, có tên quốc tế KUJIRA.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng, địa phương ven biển khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3. Ảnh: Mộc Trà

Hồi 7 giờ ngày 5-8, tâm bão ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Đặc khu Lý Sơn đã ghi nhận gió giật cấp 9.

Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý nghiêm các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm và duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Công điện cũng yêu cầu giám sát chặt hoạt động của tàu cá, tàu du lịch trên các vùng biển, vịnh và khu vực ven biển, đảo; hướng dẫn chủ phương tiện triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với giông, lốc, gió mạnh nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, các lực lượng phải sẵn sàng nhân lực, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cập nhật diễn biến của bão, kịp thời truyền tải thông tin đến chính quyền các cấp, chủ tàu thuyền và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình triển khai, diễn biến và các sự cố phát sinh về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.