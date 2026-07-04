Bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km, di chuyển 15-20 km/h

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 4-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông; cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,25 m.

Dự báo tối nay, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, gió cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Sáng 5-7, bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm: Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Hiện nay, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-3 m.

Ngày và đêm 4-7, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Ngoài ra, có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.