Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km, di chuyển 15-20 km/h

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 4-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông; cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,25 m.

anh-man-hinh-2026-07-04-luc-084352.png

Dự báo tối nay, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, gió cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Sáng 5-7, bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm: Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Hiện nay, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-3 m.

Ngày và đêm 4-7, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Ngoài ra, có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khảo sát vị trí lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ thông minh do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ

Khảo sát vị trí lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ thông minh do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Ngày 25-6, tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp tại các khu dân cư thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh để lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ tự động (tháp cảnh báo lũ thông minh).

Thời tiết mưa nắng thất thường, vì sao?

Thời tiết mưa nắng thất thường, vì sao?

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết miền Bắc những ngày qua diễn biến thất thường khi vừa nắng nóng diện rộng lại có mưa giông nhiều nơi và mưa lớn cục bộ, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần sau, vẫn sẽ tiếp tục tình trạng mưa nắng thất thường.

null