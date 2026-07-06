Siêu bão Bavi có đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam?

Bão số 1 (bão Maysak) vừa tan thì vùng biển tây bắc Thái Bình Dương đang có siêu bão Bavi hoạt động, đây là siêu bão thứ 3 trong năm nay.

Chiều 5.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về siêu bão Bavi đang hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương.

Dự báo đường đi của siêu bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 5.7, bão số 1 (bão Maysak) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở phía nam của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), trong chiều và đêm nay bão tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Ngay sau khi bão số 1 suy yếu và tan đi, hiện nay, vùng biển tây bắc Thái Bình Dương có một siêu bão Bavi hoạt động. Đây là siêu bão thứ 3 xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay (trước đó là siêu bão Sinlalu và siêu bão Mekkhala).

Cập nhật lúc 16 giờ chiều nay 5.7, vị trí tâm siêu bão Bavi ở vào khoảng 13,6 độ vĩ bắc và 147,6 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Siêu bão Bavi cách miền Trung Philippines khoảng 2.500 km về phía đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, theo tính toán của các mô hình dự báo của Việt Nam cũng như trung tâm dự báo bão quốc tế cho thấy, trong 24 giờ tới siêu bão Bavi di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 20 km/giờ.

Dự báo từ ngày 6 - 9.7, bão Bavi vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo là tây tây bắc. Khoảng thời gian từ ngày 10.7, siêu bão Bavi có khả năng đổi hướng tây bắc, hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng bão di chuyển vào Biển Đông là không cao, xác suất hiện tại dưới 10%. Tuy nhiên, với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Bavi có thể tác động đến vùng biển phía đông bắc của khu vực phía bắc của Biển Đông trong các khoảng thời gian từ ngày 9 - 11.7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió tây nam trên khu vực giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9.7 cũng có xu hướng mạnh lên.

Dự báo cường độ gió tây nam trong các ngày 9 - 11.7 ở khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Hiện nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.

Theo Phan Hậu (TNO)