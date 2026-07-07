Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Siêu bão BAVI có thể gây gió mạnh trên Biển Đông vào cuối tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Trung tâm dự báo bão thế giới, trong 24 giờ tới, siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ trung bình khoảng 20 km/h, có khả năng gây gió mạnh trên Biển Đông vào cuối tuần.

sieu-bao-bavi.jpg
Siêu bão này có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Thông tin về siêu bão BAVI, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 6/7, vị trí tâm siêu bão này ở khoảng 14,3 độ vĩ Bắc - 145,1 độ kinh Đông, cường độ gió cấp 17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17. Hiện siêu bão cách miền Trung Philippines trên 2.000 km về phía Đông. Siêu bão này có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông vào cuối tuần.

Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy, trong 24 giờ tới, siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ trung bình khoảng 20 km/h. Từ ngày 6-9/7, bão vẫn duy trì cường độ cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo là Tây Tây Bắc. Từ ngày 10/7, siêu bão BAVI có khả năng đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đánh giá hiện tại của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão, siêu bão này chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông giai đoạn cuối tuần. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão.

Trước đó, chiều tối 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương một siêu bão đang hoạt động có tên là BAVI. Đây là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo dự báo, lúc 16 giờ chiều 5/7, vị trí tâm siêu bão BAVI ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc-147.6 độ kinh Đông với cường độ gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, hiện siêu bão BAVI cách miền Trung Philippines khoảng 2500km về phía Đông...

Theo TTXVN/Vietnam+

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khảo sát vị trí lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ thông minh do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ

Khảo sát vị trí lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ thông minh do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Ngày 25-6, tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp tại các khu dân cư thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh để lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ tự động (tháp cảnh báo lũ thông minh).

Từ 'siêu El Nino' 10 năm trước đến nguy cơ sắp đối mặt của Việt Nam

Từ 'siêu El Nino' 10 năm trước đến nguy cơ sắp đối mặt của Việt Nam

Cảnh báo thiên tai

El Nino cường độ rất mạnh, hay nói đơn giản là 'siêu El Nino', có 65% khả năng sẽ xuất hiện trong những tháng tới. Đối với Việt Nam, siêu El Nino gần nhất là năm 2015 - 2016, ghi nhận nhiều sự kiện thời tiết bất thường, đặc biệt là những chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao lịch sử đến 42,7°C.

Thời tiết mưa nắng thất thường, vì sao?

Thời tiết mưa nắng thất thường, vì sao?

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết miền Bắc những ngày qua diễn biến thất thường khi vừa nắng nóng diện rộng lại có mưa giông nhiều nơi và mưa lớn cục bộ, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần sau, vẫn sẽ tiếp tục tình trạng mưa nắng thất thường.

null