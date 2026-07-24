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Biển Đông có khả năng đón bão vào chiều tối 25-7

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(GLO)- Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 19 giờ 24-7, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông Phipipines có khả năng mạnh lên thành bão. Đến tối 25-7 dự báo sẽ đi vào biển Đông.

Hồi 19 giờ ngày 23-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Phippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

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Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 20 giờ ngày 23-7-2026.

Dự báo đến 19 giờ ngày 24-7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, gió cấp 8, giật cấp 10.

Đến 19 giờ ngày 25-7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông với tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm, gió cấp 10, giật cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km với cường độ giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối ngày 24-7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6 m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

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