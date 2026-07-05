Bão số 1 áp sát bờ biển Quảng Ninh, gió giật cấp 11

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 4-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10- 15 km/h.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25 m; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Quảng Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo sáng 5-7, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng bắc lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với tốc độ 10-15 km/h. Chiều tối cùng ngày, bão sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trên biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4,5 m; biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; sóng biển cao 2-3,5 m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4 m.

Từ tối 4-7 đến hết ngày 5-7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-110 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.