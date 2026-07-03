Gia Lai không có tàu cá nằm trong khu vực nguy hiểm của bão số 1

(GLO)- Chiều 3-7, đại diện Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang theo dõi sát diễn biến bão số 1 trên Biển Đông, đồng thời triển khai các biện pháp chủ động ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, sáng 3-7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK.

Lúc 13 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc và 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão sẽ chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Đến 13 giờ ngày 4-7, tâm bão nằm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam, cường độ duy trì cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 112 độ Kinh Đông.

Đến 15 giờ ngày 3-7, toàn tỉnh Gia Lai có 5.766 tàu cá/40.712 lao động. Trong đó, 5.366 tàu/37.912 lao động đang hoạt động ven bờ hoặc neo đậu tại bến; 400 tàu/2.800 lao động đang hoạt động trên biển.

Qua kiểm đếm, tỉnh Gia Lai không có tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 1. Ảnh: Trọng Lợi

Các lực lượng chức năng, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy sản, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn cùng chính quyền các xã, phường ven biển đã phối hợp thông báo diễn biến của bão số 1 đến chủ tàu và ngư dân để chủ động phòng tránh.

Qua rà soát, hiện không có tàu cá của tỉnh Gia Lai nằm trong khu vực nguy hiểm hoặc trên hướng di chuyển của bão trong 24 giờ tới.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 55/CĐ-BCH-PCTT ngày 2-7-2026, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương ven biển, cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án phòng - chống thiên tai; tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời cho ngư dân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.