Gia Lai không có tàu cá nằm trong khu vực nguy hiểm của bão số 1

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, sáng 3-7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK.
Lúc 13 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc và 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/giờ.
Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão sẽ chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Đến 13 giờ ngày 4-7, tâm bão nằm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam, cường độ duy trì cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 112 độ Kinh Đông.
Đến 15 giờ ngày 3-7, toàn tỉnh Gia Lai có 5.766 tàu cá/40.712 lao động. Trong đó, 5.366 tàu/37.912 lao động đang hoạt động ven bờ hoặc neo đậu tại bến; 400 tàu/2.800 lao động đang hoạt động trên biển.
Các lực lượng chức năng, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy sản, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn cùng chính quyền các xã, phường ven biển đã phối hợp thông báo diễn biến của bão số 1 đến chủ tàu và ngư dân để chủ động phòng tránh.
Qua rà soát, hiện không có tàu cá của tỉnh Gia Lai nằm trong khu vực nguy hiểm hoặc trên hướng di chuyển của bão trong 24 giờ tới.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 55/CĐ-BCH-PCTT ngày 2-7-2026, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương ven biển, cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án phòng - chống thiên tai; tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời cho ngư dân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ yếu có mây thay đổi, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, chưa ghi nhận diễn biến thời tiết cực đoan. Về tình hình nguồn nước, toàn tỉnh hiện có 282 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 528,119 triệu m³, đạt 36,4% dung tích thiết kế. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nước hiện chỉ bằng 70,3% và giảm gần 31,94 triệu m³ so với tuần trước.
Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh có 162 hồ chứa với tổng dung tích hơn 271,67 triệu m³, đạt 40,3% dung tích thiết kế; khu vực phía Tây có 120 hồ chứa, tích được khoảng 256,45 triệu m³, tương đương 33% dung tích thiết kế.
Một số hồ chứa lớn có tỷ lệ tích nước còn thấp như: hồ Định Bình đạt khoảng 30% dung tích thiết kế, hồ Đồng Mít đạt 35,56%, hồ Ayun Hạ đạt 40,47%, hồ Biển Hồ B đạt 13,23%, hồ Ia Mơr chỉ đạt 9,93%. Trong khi đó, hồ Ia Mlah đạt gần 63%, Vạn Hội đạt trên 53% và Núi Một đạt hơn 51%.