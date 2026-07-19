Mưa lũ tại Lai Châu khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại 190 tỉ đồng

Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu những ngày qua đã khiến 8 người chết và mất tích, hàng trăm héc-ta hoa màu bị hư hỏng, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 9 giờ ngày 18.7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, một số khu vực xảy ra mưa vừa, mưa to trên 100 mm. Nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao, nhiều khu vực tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều địa điểm tại xã Mường Than vẫn đang bị chia cắt do lũ quét. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Về thiệt hại, lực lượng chức năng đã xác định có 4 nạn nhân thiệt mạng do lũ cuốn gồm: anh Lò Văn Ch. (31 tuổi), cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi) và chị Phạm Thị L. (32 tuổi), cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than); cháu Bàn Thị L. (10 tuổi, trú bản Nậm Sáng, xã Mường Than).

4 người đang mất tích gồm: bà Lường Thị X. (45 tuổi), bà Đỗ Thị H. (54 tuổi), bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi) và cháu Phạm Bảo Ch. (11 tuổi), cùng trú tại bản Chít. Mưa lũ cũng khiến 8 người bị thương (7 người tại xã Mường Than, 1 người tại xã Pa Ủ).

Về tài sản, tại Mường Than, 14 hộ dân bị lũ quét sập nhà hoàn toàn; 15 nhà hư hỏng một phần; nhiều tài sản, vật dụng gia đình bị vùi lấp, hư hỏng; 17 hộ có nguy cơ sạt lở.

Tại xã Than Uyên có 13 nhà bị ảnh hưởng (trong đó 11 nhà bị đất sạt lở vào nhà, tường và gầm sàn; 1 nhà bị đất sạt lở vào mức độ dưới 30%; 1 nhà bị ngập nước).

Đáng chú ý, tại xã Nậm Cuổi, nguy cơ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 307 hộ dân tại các bản: Huổi Pha, Nậm Lốt, Chát Dạo, Co Sản, Nậm Cọ và 2 điểm trường.

Về sản xuất, hàng trăm héc-ta hoa màu bị hư hỏng, trong đó nặng nhất là xã Mường Than (khoảng 300 ha) và xã Than Uyên (khoảng 82,6 ha).

Công an tỉnh Lai Châu đã giải cứu 14 người bị cô lập ở Mường Than. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Mưa lũ cũng khiến các tuyến giao thông quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở ở nhiều vị trí gồm: QL4H, QL12, QL32, QL279, ĐT127, ĐT128, ĐT129, ĐT133, ĐT133B, ĐT134, ĐT135. Đặc biệt, tại Km76+250/QL12 (thuộc địa bàn bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi) bị sạt lở làm mất đường với chiều dài khoảng 30 m, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ước tính, tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 190 tỉ đồng (riêng thiệt hại tại xã Mường Than khoảng 120 tỉ đồng).

Cũng trong sáng 18.7, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thiên tai tại xã Mường Than.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 800 người (quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, người dân các thôn, bản) để hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến các địa điểm an toàn; 50 lượt phương tiện, máy móc đào, hót đất, đá sạt lở trên các tuyến đường và khu vực bị lũ quét để thông xe tạm phục vụ công tác cứu hộ và bảo đảm giao thông.

Theo Đình Huy (thanhnien.vn)