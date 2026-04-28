Triển khai Dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025

KIM HƯỜNG
(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai Dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 và tập huấn hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi từ dự án trên địa bàn tỉnh.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND và Ban Quản lý dự án các xã triển khai dự án gồm: Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương; cán bộ chủ chốt các thôn triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tài trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về dự án; hướng dẫn thực hiện các hoạt động triển khai dự án; trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ dự án cấp xã và cán bộ chủ chốt cấp thôn về quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi; hướng dẫn tổ chức các cuộc họp thôn minh bạch kết hợp trao đổi thực tế với bà con để bình xét hộ hưởng lợi.

Chương trình nhằm giúp cán bộ xã, thôn tham gia dự án nắm vững quy trình, đảm bảo hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu, góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình "Gia đình số"

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

