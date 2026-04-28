(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai Dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 và tập huấn hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi từ dự án trên địa bàn tỉnh.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND và Ban Quản lý dự án các xã triển khai dự án gồm: Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương; cán bộ chủ chốt các thôn triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tài trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về dự án; hướng dẫn thực hiện các hoạt động triển khai dự án; trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ dự án cấp xã và cán bộ chủ chốt cấp thôn về quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi; hướng dẫn tổ chức các cuộc họp thôn minh bạch kết hợp trao đổi thực tế với bà con để bình xét hộ hưởng lợi.

Chương trình nhằm giúp cán bộ xã, thôn tham gia dự án nắm vững quy trình, đảm bảo hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu, góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.