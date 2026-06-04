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Đánh giá mô hình tiền mặt liên kết dinh dưỡng tại Gia Lai

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LỆ XUÂN

(GLO)- Sáng 4-6, tại khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo cấp cao chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ và đề xuất nhân rộng mô hình tiền mặt liên kết dinh dưỡng.

Tham dự hội thảo có đại diện UNICEF Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ Y tế; các chuyên gia tư vấn cùng đại diện một số tổ chức phát triển và các địa phương triển khai chương trình như Điện Biên, Tuyên Quang.

Về phía tỉnh Gia Lai, đại diện các sở, ban, ngành và các địa phương thụ hưởng dự án cùng tham dự.

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﻿Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bình Dương

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn là thách thức.

Hiện tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của tỉnh là 11,5%; riêng tỉnh Gia Lai (cũ), tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 24,6% và thấp còi là 27,6%, cao hơn mức trung bình cả nước.

Trong khuôn khổ Dự án Bạn hữu Trẻ em giai đoạn 2021-2026, mô hình trợ giúp tiền mặt liên kết dinh dưỡng được triển khai thí điểm từ tháng 6-2025.

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Ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh Gia Lai - đề xuất UNICEF tiếp tục hỗ trợ các chương trình vì trẻ em tại tỉnh. Ảnh: Bình Dương

Theo đó, các đối tượng tham gia được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng trong 5 tháng, kết hợp với các hoạt động truyền thông, tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng.

Chương trình được thực hiện tại xã Lơ Pang với 223 hộ nghèo, cận nghèo và 266 trẻ em dưới 5 tuổi thuộc nhóm can thiệp; xã Ia Rsai được chọn làm địa bàn đối chứng với 192 hộ và 226 trẻ em.

Việc đánh giá được thực hiện thông qua khảo sát đầu kỳ và cuối kỳ nhằm theo dõi sự thay đổi của các chỉ số dinh dưỡng và chăm sóc trẻ em.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ, thảo luận những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp lồng ghép mô hình vào các chương trình, chính sách hiện có.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để tỉnh Gia Lai nghiên cứu nhân rộng mô hình, góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình khó khăn.

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