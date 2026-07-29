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Gia Lai quyết liệt bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép và khai thác thủy sản mang tính tận diệt, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Gia Lai có diện tích rừng lớn, hệ sinh thái động, thực vật phong phú với nhiều loài quý hiếm. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã và khai thác thủy sản trái phép vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tại các khu vực có diện tích rừng lớn, địa bàn giáp ranh và nhiều đường mòn, lối mở.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng Công an, kiểm lâm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng cùng các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp tuần tra tại những địa bàn trọng điểm, tập trung ngăn chặn hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật và khai thác thủy sản bằng xung điện, chất nổ.

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Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có hệ động, thực vật phong phú, đa dạng. Ảnh: V.T

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 863 đợt tuần tra, truy quét về quản lý động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Riêng Chi cục Thủy sản tổ chức 2 đợt tuần tra trên biển trong 19 ngày, kiểm tra 79 lượt tàu cá. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, chim di cư và 7 vụ vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ngày 21-5, Công an xã Canh Vinh tuần tra tuyến đường liên xã ĐH01, phát hiện bà H.T.B.V. ở xã An Lão điều khiển xe máy chở cá thể don nặng 2,8 kg nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hạt Kiểm lâm khu vực An Lão đã xử phạt 6 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

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Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật tái thả động vật rừng về môi trường tự nhiên sinh sống. Ảnh: V.T

Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực An Khê kiểm tra một xe máy trên tuyến tránh An Khê, phát hiện trong thùng xốp có 5 cá thể rắn đã mổ bỏ nội tạng, nghi là rắn hổ mang chúa thuộc nhóm IB. Phương tiện và tang vật được tạm giữ để xác minh.

Cùng ngày, tại Km 185+600 quốc lộ 19, đoạn qua xã Bàu Cạn, lực lượng chức năng kiểm tra một ô tô 16 chỗ, phát hiện một cá thể nghi là tê tê đã chết, nặng khoảng 3 kg và 4 cá thể nghi là kỳ đà, tổng trọng lượng 7,6 kg. Toàn bộ tang vật được tạm giữ để điều tra, xử lý.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản, nhất là việc sử dụng xung điện, chất nổ, ngư cụ bị cấm và khai thác tại các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chung tay cứu hộ, bảo tồn đa dạng sinh học

Cùng với tuần tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp tổ chức 315 đợt tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 12.629 lượt người tham gia; thực hiện 322 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động và 432 lượt phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Qua tuyên truyền, nhiều người dân khi phát hiện động vật hoang dã đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

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Hai cá thể khỉ đi lạc được người dân phát hiện và báo Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa đưa về chăm sóc, cứu hộ. Ảnh: N.D

Ngày 2-7, xã An Lương phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn thả 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên. Trước đó, chị Ngô Thị Phương Hậu (thôn Hòa Hội Bắc) phát hiện một cá thể rùa núi vàng bò vào khuôn viên nhà và giao nộp cho Công an xã. Cùng thời điểm, em Nguyễn Ngọc Duy và Phan Minh Duy (cùng SN 2008, thôn Hưng Lạc) phát hiện một cá thể tê tê gần nhà và chủ động đưa đến cơ quan Công an.

Ông Trần Văn Thụ - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - cho biết: Đơn vị đã thực hiện 43 đợt tiếp nhận, cứu hộ với 75 cá thể động vật rừng thuộc nhiều loài quý hiếm như tê tê, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ, rái cá, các loài rùa, chim công và chim ưng Ấn Độ.

Sau thời gian chăm sóc, các cá thể đủ điều kiện đã được tái thả về môi trường tự nhiên. Đến cuối tháng 6, ngư dân các địa phương ven biển trong tỉnh cũng đã cứu hộ thành công 19 cá thể rùa biển.

Ông Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết: Sở đã ban hành nhiều văn bản tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản; đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các kế hoạch bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và các loài thú biển quý hiếm.

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Các lực lượng chức năng phối hợp tái thả động vật rừng về môi trường tự nhiên. Ảnh: V.T

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với Công an, chính quyền địa phương kiểm tra, truy quét tại những địa bàn có nguy cơ vi phạm; xử lý nghiêm hành vi săn bắt, vận chuyển, kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và theo dõi hoạt động mua bán động vật rừng trên không gian mạng...

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