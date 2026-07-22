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Xã Đak Đoa tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

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(GLO)- Sáng 22-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Đoa phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu thanh niên xung phong xã tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo đó, từ ngày 22 đến 24-7, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có 6 hội viên Hội Cựu chiến binh và 4 hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hơn 60 đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội LHPN xã tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đak Đoa.

Các hoạt động nhằm tri ân đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.

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