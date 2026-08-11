Từ vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15: Nhà chung cư có trẻ nhỏ cần kiểm tra ngay những vị trí nào?

(GLO)- Vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 một chung cư ở Hải Phòng và tử vong là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn đối với trẻ tại nhà cao tầng. Với gia đình có trẻ nhỏ, cửa sổ, ban công, lan can và những đồ vật có thể trở thành điểm leo trèo là những vị trí cần được kiểm tra kỹ.

Tối 10-8, lãnh đạo Công an phường Lê Chân (TP. Hải Phòng) xác nhận bé trai H.M.K. (7 tuổi) rơi từ tầng 15 tòa chung cư H.H. trên đường Võ Nguyên Giáp xuống đất và tử vong. Hiện trường được phong tỏa để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện chưa có thông tin chính thức xác định bé rơi qua cửa sổ, ban công hay vị trí cụ thể nào. Tuy nhiên, tai nạn này một lần nữa đặt ra vấn đề bảo đảm an toàn cho trẻ sống trong các căn hộ cao tầng.

Gia đình có trẻ nhỏ sống tại chung cư cần thường xuyên rà soát cửa sổ, ban công, lan can và các vị trí có nguy cơ mất an toàn để phòng ngừa tai nạn. Ảnh minh họa: AI

Dưới đây là 7 vị trí các gia đình có trẻ nhỏ nên rà soát:

1. Cửa sổ

Đây là một trong những vị trí cần được ưu tiên kiểm tra tại căn hộ tầng cao. Theo QCVN 04:2021/BXD, cửa sổ nhà chung cư chỉ được làm cửa trượt hoặc cửa lật có cữ an toàn khi mở.

Gia đình nên kiểm tra khóa, chốt và khả năng trẻ tự mở cửa. Không nên kê giường, bàn, ghế, tủ hoặc các vật dụng mà trẻ có thể trèo lên ngay sát cửa sổ.

2. Ban công, lô gia

Cần kiểm tra độ chắc chắn của lan can, các khe hở và những vị trí trẻ có thể bám hoặc trèo. Đặc biệt, không nên đặt bàn, ghế, thùng, kệ, chậu cây hoặc vật dụng có chiều cao sát lan can, bởi chúng có thể vô tình trở thành “bậc leo” cho trẻ.

QCVN 04:2021/BXD có các yêu cầu an toàn đối với rào, lan can, ban công và lô gia. Quy chuẩn cũng quy định chiều cao thông thủy tính từ sàn đến mặt dưới lỗ cửa/bậu cửa sổ không được nhỏ hơn 1,4 m.

3. Lan can và các khoảng hở

Không chỉ lan can trong căn hộ, phụ huynh cần chú ý lan can tại hành lang, cầu thang và khu vực sử dụng chung mà trẻ có thể tiếp cận.

Nếu phát hiện lan can lung lay, hư hỏng hoặc xuất hiện vị trí có nguy cơ mất an toàn, gia đình cần hạn chế trẻ tiếp cận và thông báo cho đơn vị quản lý chung cư để kiểm tra, xử lý.

4. Giường, bàn, ghế, tủ gần cửa sổ và ban công

Một nguy cơ dễ bị bỏ qua không nằm ở bản thân cửa sổ hay lan can mà ở cách bố trí đồ đạc.

Giường, ghế, bàn, tủ thấp, thùng đồ hoặc các vật dụng khác nếu đặt sát cửa sổ, ban công có thể trở thành điểm để trẻ bước lên và tiếp cận khu vực nguy hiểm. Vì vậy, gia đình nên rà soát lại cách sắp xếp nội thất, nhất là trong phòng ngủ của trẻ.

5. Cửa ra vào căn hộ

Gia đình cần kiểm tra trẻ có thể tự mở cửa căn hộ hay không. Tùy độ tuổi của trẻ, có thể sử dụng giải pháp khóa, chốt phù hợp nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Không nên để trẻ nhỏ tự ra hành lang, cầu thang hoặc khu vực thang máy khi không có người lớn đi cùng.

6. Hành lang, cầu thang

Hành lang và cầu thang là không gian trẻ thường xuyên tiếp cận khi ra khỏi căn hộ. Cha mẹ cần nhắc trẻ không chạy nhảy, leo trèo lan can, chơi ở cầu thang hoặc các khu vực có nguy cơ ngã cao.

Với các bất thường về lan can, chiếu sáng, cửa hoặc thiết bị tại khu vực sử dụng chung, cư dân nên báo ngay cho ban quản lý chung cư để kiểm tra.

7. Thang máy

Không để trẻ tự sử dụng thang máy là biện pháp phòng ngừa cần thiết. Ảnh minh họa: AI

Khi đi thang máy cùng trẻ, người lớn cần chú ý nguy cơ trẻ đưa tay vào khe cửa, chạy ra - vào khi cửa đang đóng hoặc tự bấm thang đi một mình. Với trẻ nhỏ, việc không để trẻ tự sử dụng thang máy là biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Ngoài 7 vị trí trên, gia đình cũng nên kiểm tra ổ cắm, dây điện, bếp, thiết bị sinh nhiệt, thuốc, hóa chất, vật sắc nhọn và những khu vực có nguy cơ gây bỏng, điện giật hoặc thương tích.