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Triển khai công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” tại xã Ia Dom

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THANH BÌNH
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(GLO)- Ngày 2-8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông và nhóm thiện nguyện Liên Tâm (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Nghĩa tình Gia Lai” năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã thăm hỏi, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

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Các đơn vị triển khai công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” tại làng Mook Trêl, xã Ia Dom. Ảnh: Thanh Bình

Dịp này, các đơn vị triển khai công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” tại làng Mook Trêl (xã Ia Dom) nhằm phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ biên giới và đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Công trình gồm 50 trụ đèn năng lượng mặt trời, mỗi trụ đều được gắn cờ Tổ quốc, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Chương trình cũng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà "Đại đoàn kết" cho bà Nguyễn Thị Xoài (làng Mook Đen, xã Ia Dom, thuộc diện hộ nghèo); đồng thời trao 200 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông và nhóm thiện nguyện Liên Tâm còn trao quà cho các em là con nuôi của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các em đang được đơn vị nhận đỡ đầu.

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