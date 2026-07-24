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Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Ngày 24-7, tại phường Diên Hồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hà Duy Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các công đoàn trực thuộc.

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Đồng chí Hà Duy Trung trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao, hội thi văn nghệ. Ảnh: P.D

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 97 năm hình thành, xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam - chặng đường vẻ vang gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, nhìn lại những kết quả nổi bật của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đến nay, toàn tỉnh có 891 công đoàn cơ sở với 79.388 đoàn viên. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thao và Hội thi văn nghệ cán bộ công đoàn chuyên trách năm 2026. Gần 100 cán bộ công đoàn chuyên trách đến từ 5 đội tham gia các hoạt động.

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Các đội tham gia hội thi văn nghệ. Ảnh: P.D

Tại hội thi văn nghệ, mỗi đội biểu diễn 2 tiết mục gồm đơn ca và song ca với chủ đề ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước, tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân và người lao động; đồng thời tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết, cống hiến.

Ở hội thao, các vận động viên tranh tài ở các nội dung như: bơi tự do, bơi tiếp sức, đi cà kheo, bắn nỏ, game đồng đội “Xây tháp cốc tốc độ” và “Thổi bóng vượt cầu chai”. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ công đoàn các đơn vị.

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Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Duy Trung trao Kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng các cá nhân. Ảnh: P.D

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 16 cá nhân có nhiều đóng góp đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh.

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