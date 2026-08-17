6 xã phía Tây tỉnh tham gia huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Trong 2 ngày (15 và 16-8), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 300 người đứng đầu cơ sở, người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại 6 xã phía Tây tỉnh.

Tại lớp huấn luyện, 300 học viên thuộc các xã Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong và Krong được phổ biến quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và cá nhân trong hoạt động PCCC, CNCH; nhiệm vụ của lực lượng PCCC và CNCH tại cơ sở.

Bên cạnh đó, nội dung tập huấn chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy gồm: nguyên nhân cháy, phòng cháy trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; cách quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH.

Các học viên thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Học viên cũng được hướng dẫn các biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy và kiến thức, kỹ năng thoát nạn, CNCH, sơ cấp cứu người bị nạn.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở; đồng thời giúp học viên nắm vững quy định, sử dụng đúng và bảo quản tốt phương tiện PCCC, CNCH được trang bị, từ đó xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH ngày càng thiết thực, hiệu quả.