Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

Theo quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử là hệ thống quản lý tập trung dữ liệu về hợp đồng lao động điện tử trên phạm vi cả nước. Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24-12-2025 của Chính phủ về hợp đồng lao động điện tử.

Dữ liệu hợp đồng lao động điện tử, phụ lục hợp đồng và các văn bản điện tử khác liên quan được lưu trữ trên Nền tảng trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hợp đồng lao động chấm dứt.

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phục vụ người lao động tra cứu, quản lý và chủ động khai thác dữ liệu hợp đồng. Ảnh chụp màn hình

Trường hợp người lao động và người sử dụng lao động ký nhiều hợp đồng lao động liên tục theo quy định của Bộ luật Lao động, thời hạn 10 năm được tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng.

Mỗi hợp đồng lao động điện tử sau khi được tiếp nhận và đáp ứng đầy đủ điều kiện sẽ được cấp một mã định danh (ID) duy nhất. Mã này được sử dụng để quản lý, khai thác dữ liệu hợp đồng và được giữ nguyên trong suốt vòng đời của hợp đồng.

Theo Bộ Nội vụ, trong vòng 24 giờ kể từ khi hợp đồng được ký kết và chứng thực thành công, nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm gửi dữ liệu về Nền tảng để cấp mã ID.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, người lao động có quyền đăng ký tài khoản trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử để tra cứu, quản lý và chủ động khai thác dữ liệu hợp đồng của mình. Dữ liệu này có thể được sử dụng để phục vụ các giao dịch cá nhân và thủ tục hành chính theo quy định.

Việc đăng ký tài khoản truy cập Nền tảng được thực hiện thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia VNeID. Người lao động sử dụng tài khoản định danh cá nhân để đăng nhập.

Người lao động có thể truy cập Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử của Bộ Nội vụ. Sau khi đăng nhập, người lao động có thể sử dụng chức năng tra cứu hợp đồng để xem dữ liệu hợp đồng lao động điện tử của mình. Nền tảng được Bộ Nội vụ thiết kế với chức năng tra cứu và chia sẻ hợp đồng, phục vụ việc thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch điện tử liên quan.

Mỗi hợp đồng được cấp một ID riêng, không trùng với hợp đồng khác. Mã ID được cấp một lần và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, kể cả khi hợp đồng được sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn hoặc chấm dứt; các phụ lục và thông báo liên quan được gắn với ID của hợp đồng.

Theo Nền tảng của Bộ Nội vụ, người lao động có thể khai thác và chia sẻ dữ liệu hợp đồng điện tử của mình để phục vụ các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử có liên quan. Việc số hóa cũng giúp người lao động theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng và có thêm công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Toàn bộ hoạt động khai thác, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ quy định về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng. Người sử dụng tài khoản cũng có trách nhiệm bảo mật tài khoản, mật khẩu và thông báo cho đơn vị quản lý, vận hành khi phát hiện tài khoản bị mất, bị đánh cắp hoặc bị sử dụng trái phép.