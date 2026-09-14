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Chi tiết phương án nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2027

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H.M (theo tuoitre, dantri)

(GLO)- Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Quốc khánh 2027 kéo dài 4 ngày liên tiếp, tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề.

Cụ thể, dịp này sẽ nghỉ ngày 2-9-2027 và 1 ngày liền kề sau là ngày 3-9-2027. Phương án này nối tiếp với 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 theo đề xuất của Bộ Nội vụ sẽ gồm 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 2-9-2027 đến hết chủ nhật ngày 5-9-2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Về lý do đề xuất, Bộ Nội vụ nêu phương án này tạo thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày liên tục, gắn với ngày nghỉ hằng tuần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại.

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Phương án nghỉ Quốc khánh 2027 kéo dài 4 ngày liên tiếp. Ảnh: Internet

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề xuất người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm: ngày 2-9-2027 và 1 ngày 1-9-2027 hoặc 3-9-2027.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Theo quy định hiện hành, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 12 ngày lễ, Tết trong 1 năm.

Bao gồm Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng (30-4, nghỉ 1 ngày), Ngày Quốc tế lao động (1 ngày), Quốc khánh (2 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Văn hóa Việt Nam (1 ngày).

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ quy định tại Bộ luật Lao động, thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định. Các dịp nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

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