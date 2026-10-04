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Đề xuất 27-7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương: Bộ Nội vụ nói gì?

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NHÃ UYÊN (theo Dân trí, Znews)

(GLO)- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm ngày 27-7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) thành ngày nghỉ hằng năm, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Bộ Nội vụ cho biết đây là nội dung mới và chưa có thông tin chính thức.

Sáng 3-10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4 để thẩm tra một số dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động.

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Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trình bày tờ trình về dự án luật. Ảnh: Quốc hội

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trình bày tờ trình về dự án luật. Theo đó, dự thảo sửa đổi một số quy định liên quan đến Hội đồng Tiền lương quốc gia, đồng thời chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thực hiện trước ngày 30-9 của năm trước.

Liên quan nội dung mới về phát triển văn hóa, dự thảo luật sửa đổi quy định ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Quy định này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thẩm tra các nội dung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam nêu quan điểm tán thành việc kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng bằng quy định bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (ngày 24-11 dương lịch).

Cơ quan thẩm tra đánh giá việc đưa nội dung này vào Bộ luật Lao động là phù hợp vì đây là đạo luật quy định trực tiếp về chế độ nghỉ lễ, Tết của người lao động.

Ngoài ra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27-7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) thành ngày nghỉ hằng năm, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Theo ý kiến đề nghị, hiện đã có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền về đề án liên quan đến hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước.

Việc bổ sung ngày nghỉ 27-7 được cho là sẽ tạo điều kiện để người dân, người lao động tham gia các hoạt động tri ân, qua đó phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Giải trình về đề xuất này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, đây là nội dung mới. Theo ông, cơ quan chuyên môn đã có đề xuất với cấp có thẩm quyền nhưng đến nay chưa có thông tin chính thức về việc bổ sung ngày 27-7 thành ngày nghỉ lễ.

Thứ trưởng Cao Huy cho biết, khi có thông tin chính thức của cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ để đề xuất bổ sung nội dung này.

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