(GLO)- Quốc hội chính thức thông qua việc bổ sung 2 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động, gồm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Từ năm 2027, người lao động có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết mỗi năm.

Sáng 21-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung 2 ngày nghỉ lễ hằng năm mà người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Theo đó, 2 ngày nghỉ mới gồm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), còn được gọi là Ngày Tổ quốc tri ân. Đây là chính sách nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động, bởi không chỉ tăng thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tri ân sâu sắc.

Theo quy định mới, Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) hằng năm là ngày người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2026.

Việc bổ sung ngày nghỉ này nhằm thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hưởng thụ các giá trị văn hóa dân tộc.

Năm nay, ngày 24-11 rơi vào thứ Ba. Theo phương án nghỉ lễ đã được Chính phủ thống nhất, người lao động được nghỉ đúng một ngày này, không hoán đổi ngày làm việc.

Ngày nghỉ mới thứ hai là Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm. Trước đó, tại phiên thảo luận về dự án luật ngày 9-11, một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung ngày 27-7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Các đại biểu cho rằng, đây là dịp có ý nghĩa đặc biệt, tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tri ân những người có công với đất nước.

Người dân thắp hương tại phần mộ của các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Nguyễn Huế/VNN

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã bổ sung nội dung này vào dự thảo luật. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, việc bổ sung nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm đối với thế hệ đi trước.

Như vậy, từ năm 2027, Việt Nam có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, hưởng nguyên lương, bao gồm: 1 ngày Tết dương lịch; 5 ngày Tết âm lịch; 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch); 1 ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4); 1 ngày Quốc tế Lao động (1-5); 1 ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); 2 ngày Quốc khánh (2-9) và 1 ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Đối với doanh nghiệp, việc tổ chức lịch nghỉ sẽ căn cứ quy định pháp luật và thông báo lịch nghỉ hằng năm của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.